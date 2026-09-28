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В Великих Луках отопительный сезон стартует 5 октября

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Администрация Великих Лук, предварительно, планирует начать отопительный сезон 5 октября, город технически полностью готов к подаче тепла. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В настоящее время специалисты готовят все необходимые документы, в том числе постановление администрации города о начале отопительного сезона. В администрации подчеркнули, что город выполнил все мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и технически готов к подаче тепла.

В администрации напомнили, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон стартует при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд. При принятии решения чиновники также учитывают актуальные метеорологические прогнозы.

«С учётом текущих прогнозов, предварительно, начало отопительного сезона в городе планируется на 5 октября», - уточнили в администрации Великих Лук.
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