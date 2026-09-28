«Псковские тепловые сети» устроят «премьеру» тепла 29 сентября и потребуют от УК навести порядок в подвалах

Отопительный сезон в Пскове стартует 29 сентября, и «Псковские тепловые сети» подключат к теплу социальные объекты в этот же день, а жилые дома — с 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии по итогам еженедельного совещания с руководителями структурных подразделений.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Директор предприятия Игорь Максимов сравнил запуск отопительного сезона с театральной премьерой. «Стартует новый сезон. Для нас это как пьеса в театре. Насколько она будет хорошей и понравится зрителям, будет зависеть только от того, как хорошо и слаженно сработают структурные подразделения предприятия», - заявил он. Руководитель обозначил, что зрители в данном случае - это десятки тысяч псковичей, для которых тепло в квартирах, школах и детсадах представляет вопрос базовой необходимости.

Игорь Максимов подчеркнул, что сезон принесет трудности, потому что ранее не проходил ни один отопительный сезон без проблем, инцидентов и внештатных ситуаций. Директор поставил задачу не делать вид, что трудностей не существует, а готовиться к ним. Он потребовал, чтобы специалисты реагировали на любой инцидент быстро, чётко и отработанно.

Техническую сторону запуска раскрыл главный инженер предприятия Андрей Лебедев и представил план на 29 сентября по часам. С самого утра специалисты откроют все газовые задвижки, пояснил он. По словам инженера, газ поступит на котельные сразу, чтобы оборудование корректно заработало и начало выходить на заданные параметры. К концу дня 29 сентября предприятие полностью подключит к отоплению все социальные объекты города: детские сады, школы, больницы и поликлиники. Андрей Лебедев назвал это безусловным приоритетом. С 30 сентября теплоноситель пойдет в жилые дома, которые получили акты готовности. Главный инженер уточнил, что ряд домов не получил такие акты, но в ПТС указали, что данную историю предприятие обязательно расскажет отдельно.

Еще один блок совещания участники посвятили взаимодействию с управляющими организациями. Специалисты предприятия проведут обходы подвалов и иных помещений, которые вызывают опасения. Они опишут все такие помещения и направят в адрес управляющих компаний письменные обращения с требованием навести в них порядок. Игорь Максимов обратил внимание, что состояние подвалов напрямую влияет на то, как тепло доходит до батарей в квартирах, и помогает специалистам предотвращать порывы по вине оборудования, за которым не следили.

В «Псковских тепловых сетях» также предупредили, что запуск отопительного сезона растянется на всю неделю. Предприятие откроет задвижки, подключит социальные объекты, подаст тепло в жилые дома, проведет обходы и обеспечит реагирование на инциденты. Каждый из перечисленных шагов требует внимания и координации, указали в ПТС и пообещали держать жителей в курсе и выпускать много свежих публикаций.