 
ЖКХ

Отопление в Пскове начнут включать с 29 сентября

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Включать отопление в этом году в Пскове начнут с 29 сентября. Как сообщил глава города Борис Елкин, на улице установилась стабильно низкая средняя температура, которая подходит для того, чтобы котельные начали подавать тепло в батареи домов.

Подключение отопления в социальных учреждения состоится 29 сентября, а до 1 октября тепло придет во все многоквартирные дома.

«Запуск отопления – процесс поэтапный, он требует времени и четкой работы всех служб. Просим с пониманием отнестись к срокам подключения. Коммунальщики уже приступили к работе», — добавил Борис Елкин.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что готовность объектов ЖКХ в регионе к отопительному сезону превысила 95%.

 

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