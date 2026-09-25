Отопление в Пскове начнут включать с 29 сентября

Включать отопление в этом году в Пскове начнут с 29 сентября. Как сообщил глава города Борис Елкин, на улице установилась стабильно низкая средняя температура, которая подходит для того, чтобы котельные начали подавать тепло в батареи домов.
Подключение отопления в социальных учреждения состоится 29 сентября, а до 1 октября тепло придет во все многоквартирные дома.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что готовность объектов ЖКХ в регионе к отопительному сезону превысила 95%.
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