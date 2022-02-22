Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
Главней всего погода в доме
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 22.02.2022 14:451 От чего зависит сумма в квитанциях за отопление, объяснили псковичам 22.02.2022 15:550 Великолучанка решила мусорную проблему через инстаграм главы города 22.02.2022 15:360 К темпам социальной газификации есть серьезные вопросы - Михаил Ведерников 22.02.2022 14:451 От чего зависит сумма в квитанциях за отопление, объяснили псковичам 22.02.2022 14:290 «Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи. ВИДЕО 22.02.2022 13:5910 В Пскове низкая стоимость тепловой энергии - Игорь Максимов
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 19.02.2022 18:231 В результате ДТП в Псковском районе скончался один из водителей 19.02.2022 12:380 Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Великолучанка решила мусорную проблему через инстаграм главы города

22.02.2022 15:55|ПсковКомментариев: 0

Площадку для сбора ТКО в Северном микрорайоне Великих Лук привели в порядок после обращения местной жительницы. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Козловский.

Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

21 февраля к Николаю Козловскому обратилась жительница дома №15 на улице Гоголя, которая сообщила о ненадлежащем состоянии площадки для сбора ТКО.

Вопрос был взят в работу, и уже на следующий день крупногабаритный мусор был вывезен силами регионального оператора, а сама площадка приведена в порядок, рассказал глава Великих Лук.

Теги: #великие луки #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 221 человек
22.02.2022, 16:280 Заменить водительские удостоверения предлагают псковичам онлайн 22.02.2022, 16:250 Принять участие в мероприятиях к Дню защитника Отечества приглашают псковичей 22.02.2022, 16:230 В Псковской области разделят полномочия по увековечению памяти погибших воинов 22.02.2022, 16:140 Гранты и гаранты
22.02.2022, 16:090 Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами 22.02.2022, 16:061 Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе 22.02.2022, 16:050 Псковские синоптики заявили, что зима пока не отступит 22.02.2022, 16:010 Владельцам торговых точек в Пскове напомнили о штрафах за нарушение правил дизайн-кода
22.02.2022, 15:550 Великолучанка решила мусорную проблему через инстаграм главы города 22.02.2022, 15:470 Псковская область готовится к годовщине подвига 6-й роты 22.02.2022, 15:430 «Летняя гонка по лесной тропе» пройдет в Пустошкинском районе 22.02.2022, 15:420 Парад войск Псковского гарнизона пройдет в Крестах 23 февраля
22.02.2022, 15:390 Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР 22.02.2022, 15:360 К темпам социальной газификации есть серьезные вопросы - Михаил Ведерников 22.02.2022, 15:300 «Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия 22.02.2022, 15:183 Выход лидера ЛДПР из строя будет проблемой для всей страны — Антон Минаков
22.02.2022, 15:160 В областном Собрании подискутировали о принятии законопроекта об организации местного самоуправления 22.02.2022, 15:080 Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса 22.02.2022, 14:502 Штрафы за нарушение масочного режима получили более 250 псковичей 22.02.2022, 14:460 Более 200 псковичей за сутки завершили вакцинацию от коронавируса
22.02.2022, 14:452 От чего зависит сумма в квитанциях за отопление, объяснили псковичам 22.02.2022, 14:420 Очаг коронавируса выявили в центре помощи сиротам в Великих Луках 22.02.2022, 14:380 В Великих Луках открылась выставка, посвященная Олимпиаде-2022 в Пекине 22.02.2022, 14:330 Подозреваемых в сбыте фальшивок задержали дедовичские полицейские. ВИДЕО
22.02.2022, 14:290 «Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи. ВИДЕО 22.02.2022, 14:280 Мокрый снег и до +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 23 февраля 22.02.2022, 14:250 Получить кэшбэк за подарки на 23 февраля предлагают псковичам 22.02.2022, 14:211 Политолог Александр Серавин: Россия и Украина могли договориться «по-хорошему»
22.02.2022, 14:070 «Россети» приглашают псковских школьников на олимпиаду 22.02.2022, 13:5910 В Пскове низкая стоимость тепловой энергии - Игорь Максимов 22.02.2022, 13:561 Псковстат опубликовал к 23 февраля статистику о мужчинах 22.02.2022, 13:510 Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь
22.02.2022, 13:460 Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР 22.02.2022, 13:350 Предоставлять отсрочку от армии сельским медикам предложит областное Собрание 22.02.2022, 13:262 «Ласточка» перевезла более 350 тысяч человек из Пскова в Петрозаводск и обратно 22.02.2022, 13:175 Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области
22.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 22.02.2022, 12:522 При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев 22.02.2022, 12:490 «Гайд-парк»: ЛДПР и новые вызовы. ВИДЕО 22.02.2022, 12:450 Еще почти 1000 псковичей заразились COVID-19, шесть человек скончались
22.02.2022, 12:428 Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР 22.02.2022, 12:401 Псковская таможня сообщила о незаконном ввозе тягачей из Латвии 22.02.2022, 12:314 В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса 22.02.2022, 12:281 Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР
22.02.2022, 12:170 Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией 22.02.2022, 12:140 «Титан-Полимер» ведет подбор рабочего персонала 22.02.2022, 12:083 Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР 22.02.2022, 12:060 Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста
22.02.2022, 12:025 Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов 22.02.2022, 11:580 В Псковской области модернизируют систему оповещения 22.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 22.02.2022, 11:415 Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове
22.02.2022, 11:370 Исследователи составили топ подарков на 23 февраля в Псковской области 22.02.2022, 11:321 Байдарки и канаты приобрели для спортшкол Пскова по требованию прокуратуры 22.02.2022, 11:220 Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе 22.02.2022, 11:160 «Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи
22.02.2022, 11:120 В областном Собрании поддержали законопроект об использовании ассигнований дорожных фондов на почтовые расходы 22.02.2022, 10:585 Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне 22.02.2022, 10:540 Аналитики назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в Пскове 22.02.2022, 10:526 Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР
22.02.2022, 10:500 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердят законом области 22.02.2022, 10:484 В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР 22.02.2022, 10:360 «Гайд-парк»: ЛДПР и новые вызовы 22.02.2022, 10:340 Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках
22.02.2022, 10:280 Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества обсудили в областном Собрании 22.02.2022, 10:201 На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги 22.02.2022, 10:160 Более 200 проверок владельцев оружия провели псковские росгварейцы 22.02.2022, 10:000 Где приобрести все необходимое для обновления интерьера, рассказали псковичам
22.02.2022, 09:500 Сокращенный рабочий день ждет россиян 22 февраля 22.02.2022, 09:300 Зарплату свыше ста тысяч рублей получают 4% жителей СЗФО — опрос 22.02.2022, 09:151 Эксперт рассказал, как мошенники «гипнотизируют» россиян 22.02.2022, 09:010 Четырех великолучан с признаками наркотического опьянения задержала полиция
22.02.2022, 08:530 Владимир Путин присвоил почетные звания работникам двух псковских организаций 22.02.2022, 08:450 Троеборье по воркауту среди школьников провели в Стругах Красных 22.02.2022, 08:301 День поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля 22.02.2022, 08:140 Призовые места заняли великолучане на всероссийском турнире по тхэквондо
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru