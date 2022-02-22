Великолучанка решила мусорную проблему через инстаграм главы города

Площадку для сбора ТКО в Северном микрорайоне Великих Лук привели в порядок после обращения местной жительницы. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Козловский.
Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского
21 февраля к Николаю Козловскому обратилась жительница дома №15 на улице Гоголя, которая сообщила о ненадлежащем состоянии площадки для сбора ТКО.
Вопрос был взят в работу, и уже на следующий день крупногабаритный мусор был вывезен силами регионального оператора, а сама площадка приведена в порядок, рассказал глава Великих Лук.