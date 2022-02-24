ЖКХ

Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт

Депутаты областного Собрания одобрили изменения в организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор Василий Осипов напомнил, что создание систем капитального ремонта началось с 2013 года. «К настоящему времени региональная система капремонта функционирует, но механизмы их работы не могут в полной мере обеспечить выполнение региональной программы капремонта», - отметил он. По его словам, в связи с высоким износом жилищного фонда более 70% многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте.

«Исходя из уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, ежегодно в краткосрочный план включается от 11% до 20% элементов многоквартирных домов. Общий дефицит средств на реализацию полного объема мероприятий региональной программы капитального ремонта периода 2016 - 2026 годов может составить более 75 млрд рублей», — отметил он.

Василий Осипов напомнил, что экономически обоснованный размер минимального взноса на капитальный ремонт 1 квадратного метра на 2022 год должен составлять 55,35 рубля для домов без лифта, 63,28 рубля для домов с лифтом.

Он рассказал, что законопроект сокращает сроки, когда возникает обязанность по уплате за капремонт. Так, обязанность по уплате взносов для жителей домов до 2014 года постройки возникнет по истечении шести месяцев (ранее — восьми месяцев), а для жителей новостроек (введенных в эксплуатацию после 2014 года) - также по истечении полугода (ранее — четырех лет).

Кроме того, документ изменяет объем средств, которые региональный оператор вправе расходовать на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с 80% до 90%. Что даст дополнительно 134 млн рублей, которые могут быть потрачены региональным оператором на ремонт.

Отвечая на вопросы депутатов, Василий Осипов рассказал, что, если деньги на капремонт будут формироваться на спецсчете, то ими могут воспользоваться исключительно собственники дома.

Депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов поинтересовался, обращалась ли администрация в федеральные органы или в правительство, чтобы «помогли залатать дыры».

Василий Осипов отметил, что по итогам встречи губернатора с главой Минстроя ставился вопрос, чтобы таким регионам, как Псковская область, оказывалась помощь на федеральном уровне. По его словам, на федеральном уровне пока планируется разработать программу, за счет которой будут финансировать капремонт отдельных элементов, в первую очередь, лифтов.



Спикер регионального парламента Александр Котов напомнил Дмитрию Михайлову, что на одном из заседаний областное Собрание приняло постановление и обратилось в правительство с просьбой оказать помощь, чтобы финансирование капремонта велось за средства федерального бюджета. Также он обратил внимание коллеги, что это предложение было поддержано ПАСЗР и направлено в правительство.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Брячак отметил, что он понимает стремления администрации навести порядок на рынке капремонта, но он не может поддержать данный законопроект, потому что «население находится в крайне сложной экономической ситуации».

Он сообщил, что большое количество квартир покупается в ипотеку. «Люди вкладывают практически все свои деньги в ипотеку. Если этим людям, молодым семьям, у которых и так невысокий доход, преподнести такой подарок — это, мне кажется, чересчур», - сказал он.

Александр Котов ответил ему, что необходимо иметь в виду то, что в сложной ситуации находятся и те, кто проживают в многоквартирных домах, и те, кто проживают в частном секторе.

«Программа касается каждого собственника. Вне зависимости от того, когда дом сдан в эксплуатацию, все должны принимать участие в оплате взносов», - отметил он и напомнил, что средства на капремонт используются тогда, когда этого требует техническое состояние дома.

«Люди должны быть уверены, что капремонт будет выполнен. На это направлен законопроект», - подчеркнул и указал на то, что на средства регионального бюджета целиком проблему не решить.

Александр Котов предложил депутатам поддержать законопроект. «Понимаю, что непопулярная мера, но все должны быть в равных условиях», - сказал он и пояснил, что собственники частных жилых домов косвенно через бюджет оплачивают ремонт новых домов.



Отметим, что изменение сроков возникновения у собственников помещений многоквартирных домов обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт, изменение объема средств, которые региональный оператор вправе расходовать на проведение капремонта позволит увеличить фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Псковской области ориентировочно на 329,5 млн рублей и снизить недостаточность средств, в том числе в разрезе муниципальных образований региона, а также повысить объем выполняемых работ по капитальному ремонту.



Большинством голосов законопроект приняли.