Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Квитанции за электричество не придут
ЖКХ коммунальный ликбез
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 24.02.2022 12:280 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт 24.02.2022 12:360 Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС  24.02.2022 12:280 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт 24.02.2022 11:230 В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт» 24.02.2022 10:101 В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля 23.02.2022 14:291 Псковичам напомнили о способе оплатить квитанции за ЖКХ без комиссии 
 
 
 
Самое популярное 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф 20.02.2022 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 18.02.2022 07:013 В Псковской области повышают оплату труда в бюджетной сфере 18.02.2022 11:038 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт

24.02.2022 12:28|ПсковКомментариев: 0

Депутаты областного Собрания одобрили изменения в организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор Василий Осипов напомнил, что создание систем капитального ремонта началось с 2013 года. «К настоящему времени региональная система капремонта функционирует, но механизмы их работы не могут в полной мере обеспечить выполнение региональной программы капремонта», - отметил он. По его словам, в связи с высоким износом жилищного фонда более 70% многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте.

«Исходя из уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, ежегодно в краткосрочный план включается от 11% до 20% элементов многоквартирных домов. Общий дефицит средств на реализацию полного объема мероприятий региональной программы капитального ремонта периода 2016 - 2026 годов может составить более 75 млрд рублей», — отметил он.

Василий Осипов напомнил, что экономически обоснованный размер минимального взноса на капитальный ремонт 1 квадратного метра на 2022 год должен составлять 55,35 рубля для домов без лифта, 63,28 рубля для домов с лифтом.

Он рассказал, что законопроект сокращает сроки, когда возникает обязанность по уплате за капремонт. Так, обязанность по уплате взносов для жителей домов до 2014 года постройки возникнет по истечении шести месяцев (ранее — восьми месяцев), а для жителей новостроек (введенных в эксплуатацию после 2014 года) - также по истечении полугода (ранее — четырех лет).

Кроме того, документ изменяет объем средств, которые региональный оператор вправе расходовать на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с 80% до 90%. Что даст дополнительно 134 млн рублей, которые могут быть потрачены региональным оператором на ремонт.

Отвечая на вопросы депутатов, Василий Осипов рассказал, что, если деньги на капремонт будут формироваться на спецсчете, то ими могут воспользоваться исключительно собственники дома.

Депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов поинтересовался, обращалась ли администрация в федеральные органы или в правительство, чтобы «помогли залатать дыры».

Василий Осипов отметил, что по итогам встречи губернатора с главой Минстроя ставился вопрос, чтобы таким регионам, как Псковская область, оказывалась помощь на федеральном уровне. По его словам, на федеральном уровне пока планируется разработать программу, за счет которой будут финансировать капремонт отдельных элементов, в первую очередь, лифтов.

Спикер регионального парламента Александр Котов напомнил Дмитрию Михайлову, что на одном из заседаний областное Собрание приняло постановление и обратилось в правительство с просьбой оказать помощь, чтобы финансирование капремонта велось за средства федерального бюджета. Также он обратил внимание коллеги, что это предложение было поддержано ПАСЗР и направлено в правительство.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Брячак отметил, что он понимает стремления администрации навести порядок на рынке капремонта, но он не может поддержать данный законопроект, потому что «население находится в крайне сложной экономической ситуации».

Он сообщил, что большое количество квартир покупается в ипотеку. «Люди вкладывают практически все свои деньги в ипотеку. Если этим людям, молодым семьям, у которых и так невысокий доход, преподнести такой подарок — это, мне кажется, чересчур», - сказал он.

Александр Котов ответил ему, что необходимо иметь в виду то, что в сложной ситуации находятся и те, кто проживают в многоквартирных домах, и те, кто проживают в частном секторе.

«Программа касается каждого собственника. Вне зависимости от того, когда дом сдан в эксплуатацию, все должны принимать участие в оплате взносов», - отметил он и напомнил, что средства на капремонт используются тогда, когда этого требует техническое состояние дома.

«Люди должны быть уверены, что капремонт будет выполнен. На это направлен законопроект», - подчеркнул и указал на то, что на средства регионального бюджета целиком проблему не решить.

Александр Котов предложил депутатам поддержать законопроект. «Понимаю, что непопулярная мера, но все должны быть в равных условиях», - сказал он и пояснил, что собственники частных жилых домов косвенно через бюджет оплачивают ремонт новых домов.

Отметим, что изменение сроков возникновения у собственников помещений многоквартирных домов обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт, изменение объема средств, которые региональный оператор вправе расходовать на проведение капремонта позволит увеличить фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Псковской области ориентировочно на 329,5 млн рублей и снизить недостаточность средств, в том числе в разрезе муниципальных образований региона, а также повысить объем выполняемых работ по капитальному ремонту.

Большинством голосов законопроект приняли.

Теги: #жилье #псковское областное собрание #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 353 человека
24.02.2022, 12:550 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24.02.2022, 12:540 Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме 24.02.2022, 12:470 Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев 24.02.2022, 12:421 В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах
24.02.2022, 12:360 Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС  24.02.2022, 12:310 Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 12:280 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт 24.02.2022, 12:180 Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля
24.02.2022, 12:150 В областной Избирательный кодекс внесли изменения 24.02.2022, 12:080 ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины 24.02.2022, 11:581 Начинается видеотрансляция радиомарафона о военной спецоперации России в Донбассе 24.02.2022, 11:524 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли
24.02.2022, 11:420 В Острове женщина ограбила магазин 23 февраля 24.02.2022, 11:410 В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов 24.02.2022, 11:350 Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли 24.02.2022, 11:341 Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия запустят в Псковской области
24.02.2022, 11:260 В Псковской области скорректировали закон о системе органов исполнительной власти 24.02.2022, 11:230 В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт» 24.02.2022, 11:220 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» 24.02.2022, 11:180 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили законом области
24.02.2022, 11:150 Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте» 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 24.02.2022, 10:500 Юрист рассказал, как не платить долги бывшего супруга 24.02.2022, 10:400 Псковичей приглашают показать свои таланты известным режиссерам и актерам
24.02.2022, 10:210 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов 24.02.2022, 10:190 Антикриминальную операцию проводит полиция в Псковском районе 24.02.2022, 10:101 В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля 24.02.2022, 10:005 Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке
24.02.2022, 09:501 Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме 24.02.2022, 09:430 Жителя Плюсского района наказали за избиение знакомого битой 24.02.2022, 09:291 Бранч – уже знакомая традиция 24.02.2022, 09:210 Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины
24.02.2022, 09:190 Футболисты из Псковской области приняли участие в финале игр СЗФО 24.02.2022, 08:580 Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу 24.02.2022, 08:531 Военное положение введено на всей территории Украины 24.02.2022, 08:400 Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове
24.02.2022, 08:337 Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины 24.02.2022, 08:214 Московская биржа временно прекратила торги на всех рынках 24.02.2022, 08:050 Апартаменты предложили приравнять к жилью второй категории 24.02.2022, 07:500 Выставка «О красоте Псковской земли» откроется 25 февраля
24.02.2022, 07:493 СМИ сообщают о взрывах в городах Украины 24.02.2022, 07:360 В Европейской России началось похолодание 24.02.2022, 07:180 ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов 24.02.2022, 07:0313 Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе
24.02.2022, 00:0110 Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева 23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 22:150 Глава Минздрава рассказал о рисках у перенесших коронавирус с болезнями сердца 23.02.2022, 22:060 Онлайн-квест об истории оружия предлагают пройти псковичам
23.02.2022, 21:457 Уровень госпитализации пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 растет в Псковской области 23.02.2022, 21:331 Безработный великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках 23.02.2022, 20:590 Почти 288 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
23.02.2022, 20:546 Главным плюсом карьеры военного жители СЗФО считают ранний выход на пенсию - опрос 23.02.2022, 20:360 В Печорском районе на 106-м году жизни умер ветеран войны Василий Кивик 23.02.2022, 20:350 Фальшивую банкноту выявили в одном из магазинов Пскова 23.02.2022, 20:151 Евросоюз одобрил санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
23.02.2022, 20:000 Олег Грицаев поделился личными воспоминаниями о десантниках 6-й роты 23.02.2022, 19:411 Вакансии эколога и водителя с зарплатой от 40 тысяч рублей открыты в Псковской области 23.02.2022, 19:201 Звание почетного гражданина города Великие Луки присвоили Владимиру Орлову  23.02.2022, 18:590 Морозы до 8 градусов прогнозируют в Псковской области 24 февраля
23.02.2022, 18:380 Александр Козловский пожелал защитникам Отечества уверенности в принятии решений 23.02.2022, 18:191 На здании ГКЦ в Пскове включили праздничную подсветку. ФОТО 23.02.2022, 18:020 Из-за передачи об украинском языке Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол 23.02.2022, 17:420 Пскович рассчитывал на солидную прибыль и лишился миллиона рублей
23.02.2022, 17:224 Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР 23.02.2022, 17:068 «Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России 23.02.2022, 16:510 Игорь Иванов: 23 февраля напоминает нам о подвигах отцов и дедов 23.02.2022, 16:310 Почти 70% работодателей не против алкоголя на корпоративах - опрос
23.02.2022, 16:190 Вебинар о поэте, так и не ставшем чиновником, проведет ученый секретарь «Михайловского» 23.02.2022, 16:080 НовоОбразование 23.02.2022, 15:540 Елена Полонская опубликовала детские фото и рассказала о своей защите и опоре 23.02.2022, 15:512 Последствия ввода российских войск в Казахстан оценил Олег Грицаев
23.02.2022, 15:360 Воспоминаниями о службе в армии поделился глава Великих Лук Николай Козловский 23.02.2022, 15:284 Курс евро превысил 90 рублей 23.02.2022, 15:160 Олег Грицаев рассказал о службе женщин в псковской 76-й дивизии 23.02.2022, 14:589 Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru