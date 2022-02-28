Семьям погибших военнослужащих разъяснили порядок выплаты компенсации по ЖКХ

Отделение Пенсионного фонда разъяснило порядок выплаты компенсации коммунальных платежей семьям погибших или умерших военнослужащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.
С 2022 года фонд начал предоставлять компенсацию расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших или умерших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. В Псковской области проживают 1575 получателей данной меры соцподдержки. Размер компенсации составляет 60% расходов на оплату:
Отделение обращает внимание, что ранее назначенные выплаты продолжают выплачиваться до окончания установленного срока. До этого времени получателям мер поддержки не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств Пенсионный фонд производит автоматически.
Обращаться за продлением выплат в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ необходимо после окончания срока, на который выплаты были назначены или же в случае нового назначения пособий.
«Условия назначения мер не меняются - для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. Надо отметить, что получение мер социальной поддержки будет постепенно упрощаться, в том числе благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки Пенсионный фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», - говорится в сообщении.
Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта, отметили в учреждении.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам контакт-центра отделения ПФР по Псковской области 8-800-600-01-76, 69-64-08, или на официальном сайте ПФР.