ЖКХ

Семьям погибших военнослужащих разъяснили порядок выплаты компенсации по ЖКХ

Отделение Пенсионного фонда разъяснило порядок выплаты компенсации коммунальных платежей семьям погибших или умерших военнослужащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

С 2022 года фонд начал предоставлять компенсацию расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших или умерших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. В Псковской области проживают 1575 получателей данной меры соцподдержки. Размер компенсации составляет 60% расходов на оплату:

ежемесячных коммунальных платежей,

установки стационарного городского телефона и ежемесячную абонентскую плату за его использование.

Отделение обращает внимание, что ранее назначенные выплаты продолжают выплачиваться до окончания установленного срока. До этого времени получателям мер поддержки не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств Пенсионный фонд производит автоматически.

Обращаться за продлением выплат в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ необходимо после окончания срока, на который выплаты были назначены или же в случае нового назначения пособий.

«Условия назначения мер не меняются - для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. Надо отметить, что получение мер социальной поддержки будет постепенно упрощаться, в том числе благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки Пенсионный фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», - говорится в сообщении.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта, отметили в учреждении.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам контакт-центра отделения ПФР по Псковской области 8-800-600-01-76, 69-64-08, или на официальном сайте ПФР.