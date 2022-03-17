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ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали о важности информирования населения

24.03.2022 12:42|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» всегда открыто к диалогу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы постоянно рассказываем вам о людях, которые работают на нашем предприятии, о ремонтных и строительных работах, которые проводит наше предприятие, о спортивной жизни, которая кипит на предприятии, надеемся, что у вас уже сложился некий образ о том, что есть по своей сути "Псковские тепловые сети". Многие задают вопрос, зачем мы все это делаем, зачем пишем статьи, посещаем прямые эфиры, которые проходят регулярно, для чего нам все это нужно? Первое, и самое главное – это информационно-разъяснительная деятельность, которая, безусловно, нужна. В современном мире, когда у человека есть неограниченный доступ к информации, возникает множество вопросов, на которые необходимо давать ответ. Мы глубоко убеждены, что без диалога с потребителем ничего хорошего не получится. Наш народ не привык к открытой информации, убежден, что где-то не договаривают, что-то утаивают, и всегда ищет подвох во всем, что его окружает, но нашему предприятию нечего скрывать, и мы всегда открыты к диалогу. Да и вся эта история с прямыми договорами тоже взялась не на пустом месте, но это уже совсем другая история», — рассказали на предприятии.

Значимым аспектом является и непосредственная работа самого предприятия, подчеркнули в пресс-службе. «Нам важно, чтобы жители нашего города видели, с чем и как нам приходится работать. Часто вы видите невероятно сложные инженерные работы, иногда грязные работы, которые происходят в траншеях, подвалах, в абсолютно разных погодных условиях, все это тоже необходимо видеть и осознавать. На предприятии никто не ходит в белых халатах, частенько приходится запачкать не только руки, чего мы тоже не боимся», — продолжили в ПТС.

«Еще один очень важный аспект – это само оборудование, с которым мы работаем, технологии, которые применяются на предприятии. И по сути своей – это то, что мы можем делать, на что способны, как оснащены. Здесь важно все: от формы сотрудников до того инструмента, с которым мы работаем, техника безопасности и прочее. Все важно», — отметили в пресс-службе.

В ПТС не хотят, чтобы у псковичей сложилось впечатление, что на предприятии работают «какие-то роботы, которые умеют только копать, резать, варить и так далее». «У нас трудятся очень интересные и разносторонние люди, круг интересов которых невероятно обширен. Есть те, кто играет в футбол, те, кому по душе волейбол, есть те, кто танцует и поет, все мы очень разные, но нас объединяет одно – это любовь к этому городу и своему предприятию. Это сложно объяснить словами, это нужно прочувствовать. Приятно, когда сотрудник с гордостью носит форму и сознательно позиционирует себя частью чего-то большого, чего-то важного», — сказали в пресс-службе.

Важным является и подготовка нового поколения работников. «Данный аспект еще более сложный, так как детям с молодых ногтей нужно донести мысль, что работа на нашем предприятии не только полезна для общества, престижна, но еще и интересна. Отсюда все эти конкурсы, экскурсии и все прочее», — объяснили псковичам на предприятии.

«Когда мы говорим о любви к нашему предприятию – это не просто красивые и пустые слова. Это те эмоции и ощущения, которые ты чувствуешь, находясь здесь, сама атмосфера, которую удается создавать и поддерживать руководству предприятия, ведь так приятно идти на работу с удовольствием. Подумайте над этим», — добавили в ПТС.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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