Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
о рынке недвижимости
курс на отдых
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё ЖКХ 17.03.2022 09:301 Разрушители легенд: куда девается пластик из сеток в псковских дворах 25.03.2022 10:020 «Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной 24.03.2022 16:120 Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали после жалобы 24.03.2022 13:000 Догазификацию поселка Локня планируют завершить до конца года 24.03.2022 12:420 «Псковские тепловые сети» рассказали о важности информирования населения 24.03.2022 11:310 Парапеты отремонтировали на крыше одного из домов в Пскове
 
 
 
Самое популярное 22.03.2022 15:3830 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 24.03.2022 12:010 Назначен новый советник псковского губернатора 22.03.2022 07:500 В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину 23.03.2022 19:453 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота 23.03.2022 15:290 (Без)работная Псковщина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной

25.03.2022 10:02|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» завершает работы на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Работы подходят к своему логическому завершению, — отметили в ПТС. — Как вы помните, финальной датой окончания работ должно было стать 1-е апреля этого года, мы неоднократно говорили, что идем то с опережением графика, то встретили на своем пути какие-то трудности, которые затормозили ход работ, все так и было, но итог один, мы вплотную подошли к апогею».

Специалисты предприятия проложили 1,5 км труб практически от улицы Максима Горького до улицы Народной. «Сейчас они завершают работы в тепловой камере, которую им полностью пришлось переделать. Объем проведенных работ просто сложно описать, ведь здесь было практически все: от перекопанных тротуаров и пешеходных дорожек до настоящих спецопераций по сохранению целостности парковок. Если собрать воедино весь материал по этим работам, то получится неплохой рассказ, который, без преувеличения, можно отправлять в типографию», — продолжили в пресс-службе.

«Но хоть работы и официально завершены – это совсем не означает, что мы так быстро покинем улицу Коммунальная, — рассказали в ПТС. — Просто так уехать мы не можем, так как у нас остаются некоторые незаконченные дела, а именно – это небольшое благоустройство и уборка мусора, который там после нас остался».

Благоустройство будет включать в себя приведение в порядок территорий, где производилась замена труб. «Мы разровняем грунт перед домами и на пешеходных зонах, где это потребуется, проведем подсыпку, чтобы люди не ходили по грязи. Понятно, что скоро к работам приступят подрядные организации, которые выиграли конкурс по благоустройству, но пока мы сделаем все возможное, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Да и парковку нам тоже нужно будет восстановить: там лежала тротуарная плита, которую мы демонтировали, ее нужно будет вернуть на место», — поделились в ПТС.

«Ну а с мусором тут тоже все понятно, мы старались максимально аккуратно все демонтировать и вывозить, но кое-где еще остались куски стекловаты и прочий строительный мусор, который образовался в процессе проведения ремонтных работ. Все это тоже необходимо убрать, мы же не можем все это просто так оставить», — добавили на предприятии.

Теги: #псков #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 380 человек
25.03.2022, 10:330 Увидеть премьерные спектакли по Пушкинской карте предлагают псковичам 25.03.2022, 10:290 Александр Котов: Вклад псковичей в развитие российской культуры невозможно переоценить 25.03.2022, 10:280 «Хайпожоры»: О войне с фейками и претендентах на роль «пятой колонны» 25.03.2022, 10:170 Apple приостановила поддержку карт «Мир»
25.03.2022, 10:110 Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан 25.03.2022, 10:020 «Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной 25.03.2022, 09:500 ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS 25.03.2022, 09:440 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
25.03.2022, 09:300 Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами  25.03.2022, 09:181 В регионах просят заморозить стоимость проезда в транспорте 25.03.2022, 09:030 Разработаны документы по сохранению объектов Псково-Печерского монастыря 25.03.2022, 08:470 Пожар в промзоне засняли на видео псковичи
25.03.2022, 08:300 В России создадут дизайн паспорта с историко-культурными образами страны 25.03.2022, 08:150 День работника культуры отмечают в России 25 марта 25.03.2022, 08:000 Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли 25.03.2022, 07:400 ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка
25.03.2022, 07:190 Великолучанин стал участником международной встречи по боксу 25.03.2022, 07:000 Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России 24.03.2022, 22:020 Не выходить на железную дорогу в нетрезвом виде призвали псковичей 24.03.2022, 21:462 В Пскове пропала девушка с двумя детьми
24.03.2022, 21:400 В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины 24.03.2022, 21:210 Один дома: в МЧС дали советы псковичам, оставляющим детей без присмотра 24.03.2022, 20:590 Псковские следователи передали продукты для жителей Донбасса 24.03.2022, 20:410 Курс на отдых
24.03.2022, 20:200 Псковский пристав победил на областных соревнованиях по гиревому спорту 24.03.2022, 20:030 Нелегальный ввоз тонны говядины под одеялом пресекли в Псковской области 24.03.2022, 19:450 Жители СЗФО рассказали, на каких условиях готовы занять рабочие места мигрантов 24.03.2022, 19:264 Потерянное население
24.03.2022, 19:070 Куньинского предпринимателя оштрафовали за найм работников без договора 24.03.2022, 18:490 Рассылать антинаркотический контент в интернете собираются псковичи 24.03.2022, 18:320 Андрей Турчак: Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа 24.03.2022, 18:170 Как быстро заполнить декларацию, объяснили псковичам в налоговой
24.03.2022, 18:000 Поправки в закон о кредитных каникулах позволят псковичам уменьшить размер платежей 24.03.2022, 17:550 Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала года 24.03.2022, 17:500 Промышленное производство в Псковской области выросло на 3,5% 24.03.2022, 17:410 Личный состав попробовали эвакуировать из псковского вуза
24.03.2022, 17:300 МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины 24.03.2022, 17:300 Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области 24.03.2022, 17:210 ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми от 8 до 16 лет 24.03.2022, 17:110 Пять новостроек поставил на кадастровый учет псковский Росреестр в марте
24.03.2022, 17:000 Кражи, угоны и поджог: суд вынес приговор двум великолучанам 24.03.2022, 16:510 Ольга Федорова о работе в округе №7, ремонте дворов и надбавке для учителей 24.03.2022, 16:420 Сотрудники УФСИН отличились на соревнованиях по гиревому спорту 24.03.2022, 16:390 Николай Романов: Необходимые продукты у нас есть, деликатесы — другой вопрос
24.03.2022, 16:370 Псковичка просит власти убрать пни с гвоздями с детской площадки 24.03.2022, 16:330 Раз работа, два работа 24.03.2022, 16:300 Депутаты Псковской гордумы рассмотрят более 50 вопросов в ходе очередной сессии 24.03.2022, 16:150 Туманность Сердце запечатлел псковский астроном-любитель
24.03.2022, 16:120 Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали после жалобы 24.03.2022, 16:090 В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде 24.03.2022, 15:525 Сотрудники «управляйки» спилили кусты сирени на улице Труда в Пскове 24.03.2022, 15:490 На что обратить внимание при выборе семян для посева, разъяснили псковичам
24.03.2022, 15:470 Дождь и до 9 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 25 марта 24.03.2022, 15:420 Проблемы со средствами защиты растений могут возникнуть в Псковской области 24.03.2022, 15:390 В облздраве назвали больницы, выдающие справки для получения лицензии на оружие 24.03.2022, 15:380 Два специальных поезда подготовили к сезону паводков в Псковской области
24.03.2022, 15:270 Три в одном: о чем договорились псковские общественники 24.03.2022, 15:150 Роспотребнадзор проверил пункты размещения для беженцев в Псковской области 24.03.2022, 15:133 Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА 24.03.2022, 14:570 Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары
24.03.2022, 14:440 Победителя конкурса «Ученик года-2022» наградили в Великих Луках 24.03.2022, 14:410 Серия лекций главы облизбиркома Игоря Сопова проходит в регионе 24.03.2022, 14:370 Количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 15% 24.03.2022, 14:340 Николай Романов прокомментировал ситуацию с экспортом рапса из региона
24.03.2022, 14:190 Заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень в 16 районах Псковской области 24.03.2022, 14:130 «Сообразим на троих»: Гражданские свободы сегодня — роскошь или необходимость? ВИДЕО 24.03.2022, 14:090 НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке 24.03.2022, 14:050 Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии СПЧ при президенте
24.03.2022, 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках 24.03.2022, 14:010 Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы 24.03.2022, 13:490 Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов 24.03.2022, 13:440 Работников культуры чествовали сегодня в Пскове
24.03.2022, 13:430 Правительство подготовит нормативную базу для снижения долговой нагрузки на регионы 24.03.2022, 13:330 Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду 24.03.2022, 13:250 Псковские архивисты назвали способ борьбы с фейками 24.03.2022, 13:210 Бизнесу необходимо предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru