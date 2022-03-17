ЖКХ

«Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» завершает работы на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Работы подходят к своему логическому завершению, — отметили в ПТС. — Как вы помните, финальной датой окончания работ должно было стать 1-е апреля этого года, мы неоднократно говорили, что идем то с опережением графика, то встретили на своем пути какие-то трудности, которые затормозили ход работ, все так и было, но итог один, мы вплотную подошли к апогею».

Специалисты предприятия проложили 1,5 км труб практически от улицы Максима Горького до улицы Народной. «Сейчас они завершают работы в тепловой камере, которую им полностью пришлось переделать. Объем проведенных работ просто сложно описать, ведь здесь было практически все: от перекопанных тротуаров и пешеходных дорожек до настоящих спецопераций по сохранению целостности парковок. Если собрать воедино весь материал по этим работам, то получится неплохой рассказ, который, без преувеличения, можно отправлять в типографию», — продолжили в пресс-службе.

«Но хоть работы и официально завершены – это совсем не означает, что мы так быстро покинем улицу Коммунальная, — рассказали в ПТС. — Просто так уехать мы не можем, так как у нас остаются некоторые незаконченные дела, а именно – это небольшое благоустройство и уборка мусора, который там после нас остался».

Благоустройство будет включать в себя приведение в порядок территорий, где производилась замена труб. «Мы разровняем грунт перед домами и на пешеходных зонах, где это потребуется, проведем подсыпку, чтобы люди не ходили по грязи. Понятно, что скоро к работам приступят подрядные организации, которые выиграли конкурс по благоустройству, но пока мы сделаем все возможное, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Да и парковку нам тоже нужно будет восстановить: там лежала тротуарная плита, которую мы демонтировали, ее нужно будет вернуть на место», — поделились в ПТС.

«Ну а с мусором тут тоже все понятно, мы старались максимально аккуратно все демонтировать и вывозить, но кое-где еще остались куски стекловаты и прочий строительный мусор, который образовался в процессе проведения ремонтных работ. Все это тоже необходимо убрать, мы же не можем все это просто так оставить», — добавили на предприятии.