ЖКХ

В ПТС рассказали о сложностях, возникших в ходе уборки территории у заброшенного завода

Сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» столкнулись со сложностями при уборке территории воздушных сетей у заброшенного здания завода на улице Вокзальной в Пскове (напротив «Эльдорадо»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«С растущей порослью, мусором и листьями мы уже давно научились бороться, но вот с рушащимися фасадами очень сложно что-то сделать. Кирпичи отваливаются от фасада и с высоты нескольких метров падают на наши сети. Естественно, что все это портит изоляцию сетей. Работать там попросту небезопасно: маловероятно, что даже каска спасет от падения кирпича с многометровой высоты», — рассказали в ПТС.

В пресс-службе отметили, что говорить о возможности проведения ремонтных работ не приходится, поскольку к трубам не подобраться.

«Крайне прискорбно осознавать, что многие граждане, которые разными способами смогли заполучить старые производственные объекты, их не используют. Разве сложно просто содержать объекты? Одно дело, когда здание законсервировано, но в данном случае вопрос очень серьезный», — подчеркнули в ПТС.

В настоящее время предприятие готовит материалы для претензионного производства, поскольку порядка 25 метров трубной изоляции повреждены и нуждаются в замене.