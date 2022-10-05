ЖКХ

Псковичи стали больше потреблять и меньше вырабатывать электроэнергии

В энергосистеме Псковской области увеличилось потребление электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные, которые Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале «Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада». В сентябре псковичи выбрали из системы 196,5 млн кВт/ч, это на 9,4% больше мощности, чем было зафиксировано в сентябре прошлого года. С начала года потребление электроэнергии составило 1730,7 млн кВт/ч, это на 2,2% больше, чем за девять месяцев 2021 года.

Выработка электроэнергии в регионе, напротив, сократилась. За сентябрь она составила 0,5 млн кВт/ч, что на 18,5 % меньше, чем в сентябре 2021 года. Наиболее крупным объектом генерации на территории региона является Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС в Дедовичах. Из 445,74 МВт вырабатываемой в регионе мощности она генерирует 440 МВт. В этом сентябре ГРЭС выработала электроэнергии на 15,9% меньше, чем годом ранее.

Всего с начала года в Псковской области электростанции выработали 42,3 млн кВт/ч электроэнергии, что на 69,2 % меньше выработки за такой же период 2021 года.