ЖКХ

Введение льготных тарифов в сфере обращения с ТКО планируют в Псковской области

Предусматривающий введение льготных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами законопроект рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко рассказала, что проектом предлагается установить лиц, имеющих право на льготы в сфере обращения с ТКО, основания для предоставления таких льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установление льготных тарифов согласно статье 24.9 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» возможно только при наличии закона субъекта Российской Федерации.

Необходимость установления льготных тарифов вызвана предстоящим ростом расходов на транспортирование ТКО, вызванных изменениями территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, уточнила председатель комитета.

По проекту постановления правительства Российской Федерации «Об особенностях индексации регулируемых тарифов и платы граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года» с 1 декабря 2022 года начнут применяться тарифы 2023 года.

В соответствии с измененными потоками и расстояниями транспортирования твердых коммунальных отходов с 1 декабря 2022 года рост расходов по зоне деятельности № 1 (север) произойдет на 11% в 2023 году и на 19% - в 2024 году; по зоне деятельности № 2 (юг) - на 66% в 2023 году и на 53% - в 2024 году.

Указанный рост расходов вызовет существенное увеличение тарифов для потребителей.

При этом согласно статье 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ. «Соответственно, с 1 декабря это будет 9 %», - пояснила Елена Пилипенко.

Таким образом, в целях соблюдения ограничений, установленных указом губернатора области от 11 декабря 2018 года № 75-УГ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области на период 2019 - 2023 годов», необходимо внести изменения в закон, позволяющие устанавливать льготные тарифы по тарифной группе «население».

«Компенсация выпадающих доходов организаций, возникших в результате установления льготных тарифов, будет осуществляться путем предоставления субсидий из областного бюджета, в порядке, установленном правительством Псковской области», - отметила Елена Пилипенко.

Кроме того, проектом предлагается компенсировать выпадающие доходы федеральных казенных учреждений, возникшие в результате установления льготных тарифов, путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета федеральному бюджету.

Прогнозируемая потребность в субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов, исходя из прогнозируемого максимального роста тарифов на 2023 год с учетом внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами Псковской области с 1 декабря 2022 года, составит около 180 млн рублей в 2023 году. При этом потребность в субсидии, исходя из оценки корректировки тарифа регионального оператора по результатам фактической деятельности в 2021 году, составит около 60 млн рублей в 2023 году.

«В дальнейшем указанная сумма будет скорректирована после установления тарифов в области обращения ТКО», - отметила председатель комитета.

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в доход федерального бюджета потребуется осуществить перераспределение лимитов бюджетных обязательств, учтенных в законе об областном бюджете.

«Новая территориальная схема согласована?» - спросил вице-спикер, председатель регионального бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Утверждена еще в начале года, - ответил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Изменено количество полигонов».

Бюджетный комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект на сессии 27 октября.