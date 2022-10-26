ЖКХ

Дополнительные меры поддержки псковичей по газификации вступили в силу

Дополнительные меры поддержки жителей Псковской области по газификации вступили в силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о расширении мер поддержки граждан на территории области на догазификацию, ранее предусмотренных для 15 льготных категорий граждан и лиц, имеющих право на получение регионального материнского капитала. Указанное расширение предусматривает:

увеличение суммы единовременной выплаты с 40 тысяч до 70 тысяч рублей, её собственник догазифицируемого домовладения может использовать как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка. дополнение перечня ранее предусмотренных 15 льготных категорий граждан, теперь в него вошли инвалиды войны, ветераны боевых действий.

Таким образом, правом на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования имеют инвалиды 1 группы, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, семьи, имеющие ребенка-инвалида, граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и лиц к ним приравненные, а также члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Соответствующие поправки приняты в закон Псковской области «О региональном материнском капитале» в сентябре на сессии областного Собрания депутатов.

Поправки в порядок возмещения части затрат отдельным категориям граждан Российской Федерации на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования для догазификации в Псковской области уже утверждены и закреплены в постановлении от 26 октября №237.

Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.⁣