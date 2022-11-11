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Финансирование подготовки объектов ЖКХ к зиме в Псковской области увеличили на 10%

Финансирование подготовки объектов ЖКХ к зиме в Псковской области в этом году увеличили на 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о готовности региона к прохождению отопительного периода и состоянии органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2022–2023 годов.

С докладом глава региона выступил в режиме видео-конференц-связи на заседании окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под руководством полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов Северо-Запада России к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2022–2023 годов.

Особое внимание высших должностных лиц субъектов Российской Федерации обратили на безусловное выполнение поручения президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года, в соответствии с которым для регионов Северо-Запада России введен режим «базовой готовности». Органами исполнительной власти должны быть проведены мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера. Повышенного внимания требуют объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций, связи и оповещения, объекты энергетики, а также объекты, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

«Выполнение поставленных задач в области антитеррористической защищенности требует мобилизации необходимых сил и средств, а также особого постоянного внимания с вашей стороны», — обратился Александр Гуцан к руководителям регионов.

В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода обсуждена общая ситуация в регионах, акцентировано внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2022–2023 годов.

Михаил Ведерников сообщил, что готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 100%. На эти цели в местных бюджетах и предприятиями ЖКХ было заложено 474 млн рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Денежные средства были направлены на строительство, модернизацию и капремонт объектов ЖКХ, на приобретение топлива и формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов.

Отопительный сезон начат 7 сентября во всех муниципальных районах и городских округах. «На сегодняшний день аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не допущено», — уточнил губернатор Михаил Ведерников.

Также в области создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. В ее составе 297 аварийно-восстановительных бригад. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению возложенных задач, подчеркнул Губернатор.