Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области с 1 декабря

Тарифы на электроэнергию в Псковской области изменятся с 1 декабря текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются максимум на 9% на основании постановления правительства Псковской области и в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике №132-э от 18 ноября 2022 года.
Новые тарифы будут действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.
«Передайте показания до конца ноября, чтобы оплатить потраченную электроэнергию по старым тарифам, - напомнили в АО «Псковэнергосбыт».
Передать показания электросчетчика можно следующими способами:
Передача показаний по СМС временно не работает.