ЖКХ

Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области с 1 декабря

Тарифы на электроэнергию в Псковской области изменятся с 1 декабря текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются максимум на 9% на основании постановления правительства Псковской области и в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике №132-э от 18 ноября 2022 года.

Новые тарифы будут действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

«Передайте показания до конца ноября, чтобы оплатить потраченную электроэнергию по старым тарифам, - напомнили в АО «Псковэнергосбыт».

Передать показания электросчетчика можно следующими способами:

через Личный кабинет;

в разделе «Передать показания» на сайте «Псковэнергосбыта»;

«ВКонтакте»;

в Telegram;

при оплате в банковских онлайн-сервисах, на почте, в банке или в Центре обслуживания потребителей АО«"Псковэнергосбыт».

Передача показаний по СМС временно не работает.