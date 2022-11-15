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Как Псков справляется со снегопадом?

07.12.2022 19:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему уборки снега в Пскове. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С началом снежного сезона в Пскове у жителей традиционно возникают вопросы по поводу качества уборки дорог, тротуаров и дворов. Сильных снегопадов еще не было, но выпавшие осадки уже позволили проверить готовность уборочных служб к зиме.

Безусловно, с первым обильным снегом больше всего жалоб появилось на кашу на тротуарах и улицах. Но впоследствии псковичи стали отмечать качественную работу коммунальных служб. Дороги вовремя чистятся, причем активнее всего в ночное время.

Однако некоторые мешают уборке снега в городе. К сожалению, не все автомобилисты соблюдают требования дорожных знаков и нарушают правила парковки. Из-за этого уборочная техника не имеет возможности очистить от снега проезжую часть. Ранее представители управляющих компаний в Пскове предложили привлекать ГИБДД к помощи в уборке снега во дворах домов.

Если с дорогами все более менее понятно, то в некоторых дворах ситуация с каждым годом особо не меняется. «Управляйки» не спешат убирать снег, несмотря на то, что за безответственность им грозит штраф.

Как город справляется со снегопадом? Есть ли сложности? Как они решаются? Об этом в программе «В фокусе».

В каком режиме проводятся работы по уборке снега, рассказал руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«В любом случае в дневное время сложнее убирать, чем в ночное, потому что и машин больше, и пешеходов. Замедляется степень скорости уборки техникой. Вся техника у нас на линии, они везде работают: что во дворах, что в проездах, что на тротуарах, мостах. Понятно, что скорость не такая, как я ранее сказал, ночью она замедленная. Но в целом везде работы ведутся».

По словам директора компании «СитиИнвестГрупп» Павла Талебина, для уборки снега задействованы все бригады. Большая часть работ происходит в ночное время.

«Основная уборка происходит ночью, так как автомобильный поток уменьшается. Все работают. Тракторы тротуары чистят, погрузочно-доставочные машины на дорогах, грейдеры на четвертой группе дорог работают, ручные бригады на мостах, на узких тротуарах, пешеходных переходах, остановочных пунктах».

Также Павел Талебин прокомментировал ситуацию с водителями, которые нарушают правила парковки, там самым мешая уборке снега.

«Надо в Госавтоинспекцию обращаться. Почему они не эвакуируют данный транспорт? Все об этом знают, и сотрудники Госавтоинспекции знают. Видимо, у них не хватает техники, чтобы контролировать этот процесс».

Коммунальные службы выполняют требования, которые прописаны, считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Но все равно есть, к чему стремиться. Например, лучше чистить в первую очередь не проезжую часть, а пешеходные дорожки.

«Начнем с того, что всегда есть куда стремиться. Совершенству нет предела. По уборке можно сказать, что многие автомобилисты были не рады такой организации уборки. Техника поздно начала ходить, образовалась каша. По требованиям есть допустимый уровень содержания. И в принципе, они более-менее где-то попадают. Например, по рыхлому снегу есть требования, что несколько сантиметров должно упасть, и после окончания снегопад, компания должна начать убирать. У нас получается: снегопад еще шел, и снега столько не выпало. Каша образуется, потому что используют реагенты. Очень часто забывают про пешеходов. Почему-то уборка всегда заканчивается тротуарами, а не начинается ими. По моей логике, надо пешеходные маршруты чистить в первую очередь, машинные и автобусные маршруты по каше проехать могут, не быстро, но могут. А вот пешеходу идти по снегу намного тяжелее. Есть шанс получить травму».

Поступают ли жалобы от жителей многоквартирных домов в период снежных осадков, рассказала координатор Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова Наталья Старосельская. Она объяснила, почему некоторые управляющие компании не производят уборку снега и каким образом можно решить эту проблему.

«Жалобы от людей всегда поступают в период выпадения снега, потому что все дома в городе разные и имеют разные управляющие организации. Управляющих организаций в Пскове очень много. Единственный механизм влияния на них – это контрольные органы администрации города Пскова. Очень хочется, чтобы контрольное управление города Пскова имело возможность и получило задачу по проверке состояния территорий многоквартирных домов в части соблюдения действующих правил благоустройства. Именно по содержанию в зимний период. Тогда это будет функциональная работа, начнется претензионная работа – будет и движение. В настоящее время все на уровне следующем: собственник жалуется, а управляющая организация говорит, что ничего не получается. На этом заканчивается вся уборка снега. Административным кодексом предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение правил благоустройства. Штрафные санкции устанавливает Псковское областное Собрание в части административного реагирования. Если они (управляющие компании – ред.) не исполнят претензионный порядок и предписания контрольного органа, конечно, на них будет налагаться штраф».

Насколько готовы к обильным осадкам на территории управляющей компании «Микрорайон №2+», рассказал ее директор Дмитрий Гусаков. Он также отметил, что было налажено оперативное взаимодействие со снегоуборочными службами города.

«На нашей территории проходит все в штатном режиме. К зиме готовы. Техника выезжает, сотрудники все обеспечены инструментами, противоледными реагентами. Пока еще никаких критических ситуаций вроде у нас не было, все в штатном режиме. На планерке был единственный вопрос в связи с заключенными контрактами по уборке еще не общественных пространств. Проходила корректировка этих территорий. Ещё раз мы определили взаимодействие со всеми службами, которые занимаются уборкой города в плане границ, где, кто и что убирает. Обменялись еще раз телефонами для более оперативного взаимодействия.

Почему не все управляющие компании чистят снег на своих территориях и куда обращаться жителям многоквартирных домов, если они столкнутся с такой проблемой, объяснил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

«Почему не чистят? На это есть две причины. Первая причина – недостаточно укомплектованный штат дворников, уборщиков и спецтехники. Вторая причина – просто лень. А зачем? Само растает. Связано это зачастую с тем, что есть управляющие организации, у которых в обслуживании немного домов. Они не могут себе позволить содержать достаточный штат обслуживающего персонала. Либо просто экономят деньги. Например, домов много, а зачем на них тратиться? Это второй момент. Что касается штрафов. Серьезно считаете, что сильно штрафуют? Дай Бог, один раз в месяц прилетит штраф за не уборку условно на 5 тысяч рублей, а на дворника потратить надо 20 тысяч рублей. Несоизмеримо же это. Думаю, если запросить статистику у надзорных органов, сколько было выписано конкретно по этой теме штрафов, там не сильно высокие цифры будут. Еще попробуй их взыщи, попробуй действительно доведи до оплаты штрафа, чтобы их там не оспорили. Зачастую вообще отделываются легким испугом в виде предписаний. Куда жаловаться? Председатель совета дома должен знать все. Если председатель совета дома ничего не знает, значит, управляющая организация. Письменно обращаемся, желательно с фиксацией. Если управляющая организация не реагирует, то в контрольные надзорные органы города Пскова или области. Насколько я знаю, в Telegram есть чат-бот от администрации области, который также позволяет реагировать на эти все обращения».

Отзывы людей в соцсетях на тему уборки снега в Пскове отражают реальную картину. Как и предполагалось, дороги чистятся вовремя, коммунальные службы стремятся найти контакт с гражданами и повысить качество уборки.

Так, при возникновении «снежных» проблем на дорогах, псковичи могут обратиться к подрядчику. Видимо, за дороги и тротуары можно не переживать.

Но кто же будет контролировать состояние дворов? Ответственность, которая лежит на управляющих компаниях, не всегда мотивирует их выполнять свою работу. Все еще есть дворы, которые нуждаются в уборке.

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: «Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?» Итоги опроса позволят оценить, насколько серьезной является проблема безответственности «управляек» в части уборки снега в псковских дворах.

Анастасия Сливинская

Теги: #уборка снега #в фокусе
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 140 человек
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