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12 человек и 4 единицы техники продолжают ликвидировать последствия субботней стихии в Пыталовском округе

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Четыре бригады электриков, 12 человек и 4 единицы техники (в том числе подъемник) продолжают ликвидировать последствия субботней стихии в Пыталовском округе, при этом администрация запросила дополнительную помощь, которая пока не прибыла. Об этом 24 августа сообщила глава округа Вера Кондратьева на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Веры Кондратьевой в сети «ВКонтакте»

Глава округа уточнила, что электрики, коммунальщики, дорожники и специалисты управляющей компании отрабатывают все заявки. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение в городе Пыталово, деревне Гавры и поселке Белорусский. В Линово сотрудники проводят работы по поиску и устранению повреждений. Вера Кондратьева отметила, что большие завалы деревьев усложняют работу специалистов.

Руководитель муниципалитета предупредила, что в населенных пунктах, где энергетики восстановили подачу энергии, специалистам потребуется кратковременно отключать электричество для переключения подстанций на штатный режим. «Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности, — обратилась Вера Кондратьева. — Лично контролирую ситуацию, поддерживаю связь с людьми, отвечаю на обращения. Благодарю всех за понимание и терпение».

 

Глава округа напомнила, что служба ЕДДС округа принимает звонки по номеру: 8(81147) 2-33-63.

Шквалистый ветер стал причиной массовых отключений электроэнергии, падения деревьев и обрыва проводов сразу в нескольких муниципальных округах Псковской области на минувших выходных. Утром в субботу более 40 тысяч человек были оставлены без электричества. 

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