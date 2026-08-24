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Более 800 человек ждут света в 33 населенных пунктах Псковского округа

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15 бригад энергетиков, включая специалистов из Ленинградской области, восстанавливают электроснабжение в 33 населенных пунктах Псковского округа, где света ждут 806 человек. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в Max

Глава округа уточнила, что администрация передает все обращения от жителей энергетикам. Специалисты выстраивают восстановительную работу по принципу «от большего к меньшему»: сначала они восстанавливают линии электропередач, питающие крупные населенные пункты, а после этого отрабатывают локальные заявки по улицам и конкретным домовладениям.

Наталья Федорова отметила, что большую часть времени у энергетиков занимает поиск повреждений и доставка материалов к месту работ. После сильного дождя и ветра специалисты расчищают путь в труднопроходимых местах. Еще одной сложностью глава округа назвала большое число отдельных веток и поваленных на провода деревьев.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, — заявила Наталья Федорова. — Энергетики работают двое суток без перерывов на отдых и будут работать до полной ликвидации аварийных отключений». Глава округа попросила жителей проявить понимание и терпение, заверив, что помощь придет.

Шквалистый ветер стал причиной массовых отключений электроэнергии, падения деревьев и обрыва проводов сразу в нескольких муниципальных округах Псковской области на минувших выходных. Утром в субботу более 40 тысяч человек были оставлены без электричества. 

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