ЖКХ

Псковская область ищет источник финансирования для модернизации энергосистемы

Идет поиск источника финансирования для комплексной модернизации энергосистемы в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего, вместе с "Россетями" и коллегами из других регионов мы продолжаем добиваться принятия программы комплексной модернизации энергосистемы. Все принципиальные решения приняты, но есть вопросы на федеральном уровне с определением источника финансирования. Вопрос обязательно доведём до логического финала, программа нам необходима», – отметил глава региона.

Он продолжил, что в части газификации Псковской области проблем нет, она идёт по плану.

В частности, в 2023 году запланирован пуск газа в Кунье, что даст возможность начать работы по догазификации индивидуальных жилых домов и осуществить запуск строящихся блочно-модульных котельных.

«Что же касается догазификации – в этой части есть сложности. Региональный оператор в полной мере не справился с заявленными объёмами», – прокомментировал Михаил Ведерников.