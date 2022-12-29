ЖКХ

Яркие мешки для мусора разместили на площадках Пскова на время праздников

Яркие оранжевые мешки для мусора разместили на площадках Пскова на время новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром».

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром»

«Филиал ООО "Экопром" заботиться о чистоте нашей области и тогда, когда другие наслаждаются торжеством.



Чтобы наш милый Псков не превратился из уютного праздничного городка в потрёпанный и уставший по мере того, как уходит праздник, мы разместили на площадках города яркие оранжевые мешки для мусора, привлекающие внимание», - рассказали в филиале компании.

Регоператор выражает надежду на то, что в праздничные дни псковичи будут сохранять чистоту в городе.