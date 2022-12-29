Яркие мешки для мусора разместили на площадках Пскова на время праздников

Яркие оранжевые мешки для мусора разместили на площадках Пскова на время новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром».
Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром»
«Филиал ООО "Экопром" заботиться о чистоте нашей области и тогда, когда другие наслаждаются торжеством.
Чтобы наш милый Псков не превратился из уютного праздничного городка в потрёпанный и уставший по мере того, как уходит праздник, мы разместили на площадках города яркие оранжевые мешки для мусора, привлекающие внимание», - рассказали в филиале компании.
Регоператор выражает надежду на то, что в праздничные дни псковичи будут сохранять чистоту в городе.