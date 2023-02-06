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Можно ли выбрасывать мусор в чужой контейнер, объяснили псковичам

06.02.2023 18:41|ПсковКомментариев: 0

Можно ли выбрасывать мусор в чужой контейнер, объяснили специалисты регионального оператора ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Каждая контейнерная площадка внесена в реестр, согласно которому к ней прикреплены те или иные дома. От количества домов и проживающих в них лиц рассчитывается и необходимое количество мусорных баков. Жильцы данных домов оплачивают вывоз мусора с определенной контейнерной площадки согласно установленному тарифу.

Но в многоквартирных домах имеются и помещения, относящиеся к нежилому фонду. Это магазины, парикмахерские, кафе и прочие заведения.

В Правилах предоставления коммунальных услуг (пункт 148(1) постановления Ппавительства №354 от 6 мая 2011 года) сказано, что собственник нежилого помещения должен сам заключить договор на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Каждый владелец организации или учреждения обязан иметь свой договор с региональным оператором по обращению с ТКО и отдельные мусорные контейнеры, внесенные в реестр.

Для заключения договора на вывоз отходов владелец нежилого помещения обязан самостоятельно обратиться в договорной отдел регионального оператора, предоставить документы, определяющие вид отходов и объем (штатное расписание, договор аренды и т.п.), согласование с собственником земельного участка места расположения контейнера. В рамках договора определяется место установки контейнера, объем отходов и график вывоза, отметили в компании.

При обнаружении частого посягательства организациями на контейнеры, относящиеся к жилым домам, жители могут обратиться в управляющую компанию, а те в свою очередь направить в организацию уведомление о необходимости заключения договора на вывоз мусора с региональным оператором ТКО.

В случае уклонения или отказа от заключения договора на вывоз мусора (ТКО) предусмотрен административный штраф, равно как и для тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства или потребления и не реагирует на вежливые просьбы соседей. Наказание внушительное: от 30 до 250 тысяч рублей, либо возможность административного приостановления деятельности максимум на 90 суток.

Теги: #мусор #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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