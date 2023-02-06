ЖКХ

Представители власти и эксперты ответят на вопросы в сфере ЖКХ на встрече в Пскове

Председателей советов многоквартирных домов, территориальных общественных самоуправлений, а также инициативных собственников приглашают на встречу в Пскове 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре председателей МКД и ТОС Пскова.

Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОС Пскова

Задача встречи - разъяснить председателям и всем заинтересованным порядок начислений платы за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном доме, дать информацию о действующих тарифах, ответить на вопросы по структуре формирования квитанций к оплате, разъяснить порядок регистрации территориальных общественных самоуправлений и ответить на вопросы по пакету документов, необходимому для регистрации ТОС.

На встречу пригласили специалистов администрации города Пскова и правительства Псковской области, депутатов Псковской городской Думы, экспертов в вопросах жилищно-коммунальной сферы.

Заседание пройдет на общественной площадке «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4 в зале «Образование» с 18.00 до 20.00. Зал открыт с 17.30.

Все участники заседания должны пройти регистрацию на сайте. Подключиться к мероприятию можно будет по ссылке.

Вопросы о встрече псковичи могут задать руководителю центра Наталье Старосельской по телефону: 89532498946.