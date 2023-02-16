ЖКХ

Псковичам разъяснили, как не остаться без субсидий на коммунальные услуги

Организации и учреждения социальной защиты оказывают необходимую помощь семьям с детьми, людям с инвалидностью, пожилым людям и ветеранам, детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, безработным и другим категориям, кому нужна поддержка.

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

На реализацию социальных программ направляется немалая часть бюджетных средств с целью повышения уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке. Улучшается качество социального обслуживания, вводятся новые формы социальных услуг и развивается социальная помощь в разных направлениях.

Одним из таких направлений является назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщается в группе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в социальной сети «ВКонтакте».

Для того, чтобы получить данную субсидию, нуждающимся необходимо обратиться в отдел жилищных субсидий территориального управления города Пскова главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

Предоставление такой субсидии предполагается при отсутствии судебного приказа о задолженности по оплате коммунальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ с 1 января 2022 года компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Информацию о наличии у граждан непогашенной задолженности, подтвержденной судебным приказом, уполномоченный орган получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сверка в которой проводится ежемесячно. В случае наличия судебного приказа субсидия не назначается. При установлении факта получения субсидий при имеющемся судебном приказе выплата приостанавливается.

В компании напомнили: чтобы не попасть в число должников и получить положенную субсидию, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».