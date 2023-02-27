ЖКХ

Свыше 4 млн рублей получат Печоры на организацию контейнерных площадок

4,4 млн рублей получат Печоры на организацию контейнерных площадок для сбора ТКО. Об этом с заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал об изменениях профильной госпрограммы. «На ликвидацию городской свалки в Пскове направят 180 млн рублей, предусматривается субсидия в 4,4 млн для приведения в порядок контейнерных площадок в Печорах в год 550-летия со дня основания города», — сказал он.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов уточнил, на какой стадии находятся работы по созданию экотехнопарка.

«В какой он стадии? Какую экспертизу уже прошел? Какие подрядчики будут работать?» — спросил он.

Сергей Грахов назвал срок сдачи объекта - 2024 год, а также добавил, что работы по строительству будут проводиться с привлекаемыми подрядчиками и не только.