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Общество

Экотехнопарк в Псковской области запустят в 2024 году

27.02.2023 13:05|ПсковКомментариев: 1

Проект экотехнопарка в Псковской области проходит государственную экологическую экспертизу, запуск объекта планируется в 2024 году. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комитета  по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Сергей Грахов представил изменения в государственную программу Псковской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области». 

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, когда по договору планируется завершение работ по рекультивации свалки в Пскове. 

«Этот вопрос нужно адресовать городу, но в этом году по показателям она должна быть рекультивирована», — пояснил Сергей Грахов. 

«По полигону мы на какой стадии?» — спросил вице-спикер. Сергей Грахов пояснил, что проект экотехнопарка прошёл государственную экспертизу, на данный момент он проходит государственную экологическую экспертизу.

Александр Братчиков попросил назвать сроки запуска данного полигона. «В 2024 он должен быть запущен, и он будет запущен», — подчеркнул Сергей Грахов.

Теги: #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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