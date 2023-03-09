ЖКХ

Более 13 млн рублей задолжали жители Плюсского района за вывоз ТКО

Более 13 млн рублей задолжали жители Плюсского района за вывоз ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Филиал подготовил пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Псковской области.

Задолженность по Плюсскому району физических лиц составляет более 13 млн рублей, задолженность юридических лиц и предпринимателей – 263 197 рублей.

Самыми злостными неплательщиками данного района являются:

Плюсская средняя общеобразовательная школа - 204 834 рублей;

Центр развития ребенка – Детский сад - 38 364 рублей.

«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».