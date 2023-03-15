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ЖКХ

Безопасный хлор: в Пскове запускают новую технологию очистки воды

15.03.2023 14:00|ПсковКомментариев: 0

Совсем недавно завершилось строительство станции дозирования гипохлорита натрия на территории псковского «Горводоканала». Ввести ее в эксплуатацию планируют уже в конце марта, а к началу следующего года предприятие полностью перейдет на новый метод обеззараживания воды. В чем преимущества гипохлорита натрия перед привычным газообразным хлором, и как это повлияет на жизнь псковичей, выяснила корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Оба реагента служат одной и той же цели – обеззараживанию воды. Поэтому для нас с вами, рядовых жителей областного центра, в этом аспекте ничего не изменится. Новый реагент имеет те же обеззараживающие свойства: вода останется чистой, пригодной для питья и абсолютно безопасной.

Избавимся ли мы от хлорирования воды? Нет. Оба вещества содержат хлор, который часто используется на водоочистных сооружениях и является преградой для увеличения количества микроорганизмов в воде. Именно это и делает воду пригодной для употребления.

Разница заключается в форме. Газообразный хлор - нестабильный элемент, его использование сопряжено с определенными рисками. К слову, не просто так водоочистные сооружения, использующие для обеззараживания воды газообразный хлор, носят статус опасного объекта.

«Мы сознательно идем на дополнительные затраты ради повышения безопасности. Если вдруг с газообразным хлором что-то случится, то это сразу техногенная авария и зона заражения. Работа с этим веществом – весьма опасное производство», – рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

А гипохлорит натрия – это водный солевой раствор, содержащий в своем составе хлор. Он не такой активный, и, как говорят эксперты, «более предсказуем». Например, последствия выброса гипохлорита натрия легко ликвидируются большим количеством воды и не понесут никаких последствий ни для окружающей среды, ни для жителей города Пскова. Безопаснее станет и сама вода.

«Мы обеззараживали воду, и будем продолжать обеззараживать ее. Вода из очистных сооружений после подготовки – питьевого качества. Она качественная, просто для ее обеззараживания будет применяться новый, более безопасный химический реагент», – объяснил Максим Аксенов.

Он обратил внимание на то, что такая модернизация не позволит полностью избавиться от запаха хлора, который исходит от воды.

Запах будет присутствовать, но станет менее интенсивным, так как содержание реагента в процентном соотношении уменьшится.

В течение текущего года «Горводоканал» планирует полностью отказаться от использования газообразного хлора для обработки воды в пользу нового реагента. На предприятии собираются использовать смешанный метод обеззараживания, постепенно увеличивая количество нового реагента и сокращая использование газообразного хлора. Переходный период необходим для проверки и отработки всего оборудования, для получения необходимого опыта работы с новой техникой, отметил Максим Аксенов.

Опасаться остатков опасного вещества в черте города не стоит – на предприятии уточнили, что никогда не хранят хлор в больших объемах, и за 2023 год этот остаток будет полностью использован в ходе смешанной обработки.
 

Сейчас станция работает в «тестовом режиме», работники проверяют оборудование, заканчивают обучение. Уже проводятся первые пробы пуска раствора на блок сооружений для очистки воды, а также лабораторные исследования качества и безопасности воды, полученной после обработки гипохлоритом натрия. Оборудование автоматизировано и предполагает минимальное вмешательство человека.

«К концу марта мы отработаем всю цепочку по технологии, оборудование отработает положенные 72 часа, и мы будем готовы ввести станцию в эксплуатацию», – подчеркнул Максим Аксенов.

Переход на новый метод обеззараживания воды, определенно, станет позитивным изменением в жизни Пскова. И это тот редкий случай перемен, где «в плюсе» останутся все: псковичи продолжат получать безопасную питьевую воду, «Горводоканал» избавится от опасного объекта, а экологическая картина города лишится дополнительного фактора риска.

Анастасия Мишуковская

Теги: #горводоканал #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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