Безопасный хлор: в Пскове запускают новую технологию очистки воды

Совсем недавно завершилось строительство станции дозирования гипохлорита натрия на территории псковского «Горводоканала». Ввести ее в эксплуатацию планируют уже в конце марта, а к началу следующего года предприятие полностью перейдет на новый метод обеззараживания воды. В чем преимущества гипохлорита натрия перед привычным газообразным хлором, и как это повлияет на жизнь псковичей, выяснила корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Оба реагента служат одной и той же цели – обеззараживанию воды. Поэтому для нас с вами, рядовых жителей областного центра, в этом аспекте ничего не изменится. Новый реагент имеет те же обеззараживающие свойства: вода останется чистой, пригодной для питья и абсолютно безопасной.
Избавимся ли мы от хлорирования воды? Нет. Оба вещества содержат хлор, который часто используется на водоочистных сооружениях и является преградой для увеличения количества микроорганизмов в воде. Именно это и делает воду пригодной для употребления.
Разница заключается в форме. Газообразный хлор - нестабильный элемент, его использование сопряжено с определенными рисками. К слову, не просто так водоочистные сооружения, использующие для обеззараживания воды газообразный хлор, носят статус опасного объекта.
А гипохлорит натрия – это водный солевой раствор, содержащий в своем составе хлор. Он не такой активный, и, как говорят эксперты, «более предсказуем». Например, последствия выброса гипохлорита натрия легко ликвидируются большим количеством воды и не понесут никаких последствий ни для окружающей среды, ни для жителей города Пскова. Безопаснее станет и сама вода.
Он обратил внимание на то, что такая модернизация не позволит полностью избавиться от запаха хлора, который исходит от воды.
В течение текущего года «Горводоканал» планирует полностью отказаться от использования газообразного хлора для обработки воды в пользу нового реагента. На предприятии собираются использовать смешанный метод обеззараживания, постепенно увеличивая количество нового реагента и сокращая использование газообразного хлора. Переходный период необходим для проверки и отработки всего оборудования, для получения необходимого опыта работы с новой техникой, отметил Максим Аксенов.
Сейчас станция работает в «тестовом режиме», работники проверяют оборудование, заканчивают обучение. Уже проводятся первые пробы пуска раствора на блок сооружений для очистки воды, а также лабораторные исследования качества и безопасности воды, полученной после обработки гипохлоритом натрия. Оборудование автоматизировано и предполагает минимальное вмешательство человека.
Переход на новый метод обеззараживания воды, определенно, станет позитивным изменением в жизни Пскова. И это тот редкий случай перемен, где «в плюсе» останутся все: псковичи продолжат получать безопасную питьевую воду, «Горводоканал» избавится от опасного объекта, а экологическая картина города лишится дополнительного фактора риска.
Анастасия Мишуковская