ЖКХ

Актуализирована программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы

ПАО «Газпром» и правительство Псковской области подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе компании.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту регион определил дополнительную потребность в газовой инфраструктуре. Так, в обновленную программу включено строительство двух АГНКС с подводящими газопроводами – в городе Пскове и Великолукском районе, межпоселковых и внутрипоселковых сетей, а также техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Великие Луки».

Обновленный документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах региона. В том числе в 10 районов - Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский - сетевой газ приходит впервые. Компания также построит семь газопроводов-отводов и ГРС для подключения новых потребителей.

В общей сложности по итогам реализации программы доступ к сетевому топливу получат более 24,5 тысяч домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.