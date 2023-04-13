ЖКХ

Балконные плиты капитально отремонтируют в доме печерян

Семь конструктивных элементов в шести многоквартирных домах, расположенных в Печорском районе, отремонтируют в текущем году в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В деревне Лавры Печорского района начались работы по капитальному ремонту фасада дома №12 на улице Кирова. Подрядная организация ООО «Симовлстрой» уже завезла строительные материалы на объект, установила строительные леса. Начались работы по ремонту межпанельных швов.

Также в рамках капитального ремонта фасада выполнят ремонт балконных плит, ограждений балконов, карнизных плит, откосов и отливов. Подрядная организация произведет ремонт входных площадок, заменит окна и двери в местах общего пользования.

В фонде добавили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном доме составляет порядка 83%, на выполнение строительно-монтажных работ планируется затратить около 4 млн рублей.