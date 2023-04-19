ЖКХ

Проверку проведут в Пскове из-за неправильной утилизации мусора

Проверку по факту несанкционированного выброса смешанного мусора проведут в Пскове, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Установлен очередной факт несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Благодаря бдительности граждан по данному факту будет проведена проверка, а материалы направлены в компетентные органы», – рассказали в «Экопроме».

Неизвестные выгрузили смешанные отходы, не относящиеся к ТКО, в контейнеры, предназначенные для пластиковой тары. Известно, что они приехали на автомобиле марки Mercedes-Benz 21 апреля, выгрузку осуществили в Пскове на улице Герцена, 16.