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ЖКХ

Экзамены у слесарей начались в «Псковских тепловых сетях»

05.06.2023 17:18|ПсковКомментариев: 0

Экзамены у слесарей по обслуживанию тепловых сетей начались в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Впервые в современной истории за парты сели все слесари по обслуживанию тепловых сетей, а также их коллеги - слесари по обслуживанию котельного оборудования (всего 14 человек). Что примечательно в этой новости? Всё дело в том, что трудятся там очень интересные люди, которые ежедневно следят за работой тепловых камер, котельных и сетей в микрорайоне Кресты, а это значит, что они стоят на страже энергетической безопасности не только нашего предприятия, но и каждого дома. Дня наших коллег – это своего рода стресс. Ребята привыкли работать руками, но и руками нужно работать правильно, для того чтобы обслуживать котельные, тепловые камеры и трассы нужны специфические знания и умения, которые нужно не только знать в теории, но и уметь применять на практике», - отметили в пресс-службе.

Что нужно оформить, прежде чем приступить к ремонтным работам, какие нормы и правила необходимо соблюдать при работе с электроинструментом, как определить, что манометр исправен, что нужно делать в случае пожара, какие огнетушители используются для тушения разного рода возгораний, как правильно оказывается первая медицинская помощь - всё это только малая часть того, что нужно знать, подчеркнули в ПТС. «Кажется, что это сущий пустяк, но на самом деле – это очень важно, если нарушить технику безопасности или пренебречь ею, то последствия могут быть непоправимыми», - заметили на предприятии.

 

«Мы не перестанем повторять, что для нас все профессии важны, неважно, чем ты занимаешься на предприятии, важно только то, каждый вклад ты вносишь в общее дело. Участок №5 вносит свой неоценимый вклад в работу предприятия, но, чтобы всегда поспевать за нововведениями, которые внедряет предприятие, учиться и подтверждать свою квалификацию должны все, без исключения. С этого года экзамены станут обязательными для всех специальностей. Все экзаменационные билеты, их число и содержимое будет расти, так как ни что не стоит на месте, всё переменчиво, кроме одного – это забота о своих сотрудниках и наших многоуважаемых потребителях», - добавили в ПТС.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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