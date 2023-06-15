ЖКХ

Строительство второго пускового комплекса подземного водозабора завершают в Пскове

Строительство второго пускового комплекса подземного водозабора производительностью 42 тысяч кубометров в сутки завершают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

«Мы завершаем строительство второго пускового комплекса подземного водозабора и начинаем пусконаладочные работы на объекте», – рассказали в «Горводоканале».

Основные работы планируют проводить с 20 по 22 июня. В этот период производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится и предстоит перераспределение потоков движения воды.

«Из-за этого возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды: цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», – добавили на предприятии.

При обнаружении ухудшения качества воды следует: