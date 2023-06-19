ЖКХ

Почти 20 кубометров отходов «Экопром» вывозит с территории фестиваля «Виноград» ежедневно

Почти 20 кубометров отходов «Экопром» вывозит с территории фестиваля «Виноград» ежедневно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Масштабное мероприятие - эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в городе Пскове.

«Резкий рост количества мусора, упаковки, пластиковой посуды отмечается на всех праздниках. Поддерживать порядок в центре событий – большая и ответственная нагрузка на Регоператор», – рассказали в «Экопроме».

Для обеспечения порядка филиал «Экопром» выставил 8 мусорных контейнеров объемом 1,1 кубометр, также для сбора отходов используется четыре контейнера заглубленного типа, объемом 2,5 кубометра.

«Но даже рассчитанного количества емкостей оказалось недостаточным в первые дни мероприятия. В субботу и воскресенье машины Регоператора осуществляли дополнительные и внеплановые выезды в связи с большим количеством посетителей», – добавили в «Экопроме».

Ежедневно силами Регоператора вывозится с праздника порядка 18 кубометров отходов.