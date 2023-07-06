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На популярные вопросы жителей Пскова по поводу остановки котельной СВПУ ответили в ПТС

На популярные вопросы жителей Пскова по поводу остановки котельной Северо-Восточного промышленного узла и ее постепенному вводу в эксплуатацию ответили в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«В последние несколько дней нас завалили сообщениями, комментариями, звонками и так далее. Жители нашего города жалуются на отсутствие горячей воды. "Чем вы занимались целых две недели?" — это самый популярный вопрос, с которым к нам сейчас обращаются», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

В ПТС отметили, что за последние несколько недель подавляющее число новостей на сайте предприятия было посвящено остановке котельной СВПУ: рассказывали про гидравлические испытания, про утечки, про «развороченные» камеры, про плановые перекладки сетей и так далее.

«Очень жаль, что многие из тех, кто пишет комментарии, даже не читает то, что он или она комментирует. Мы уже 1000 и 1 раз повторили, мы не черти с рогами, у нас нет желания измываться над жителями нашего города и мучать их отсутствием горячей воды, многие наши сотрудники проживают в центре, на Запсковье, в Любятово, у них тоже есть дети, которых они моют в тазах, они тоже греют воду в кастрюлях, у нас нет резервной линии горячего водоснабжения для своих сотрудников, все терпят неудобства, за это мы искренне приносим извинения», - подчеркнули на предприятии.

Следующий популярный вопрос, продолжили в ПТС, касается продолжительности ремонта. «"Две недели — это слишком много". Две недели – это слишком мало для котельной СВПУ и её сетей. Без малого половину от этого времени занимает спускание теплоносителя и повторное заполнение трасс. За наш рассказ о нагревании 100 тонн теплоносителя мы получили по шапке от главного инженера предприятия, который нас резонно поправил, нагреть нужно 5 000 тонн воды, если бы вопрос был в 100 тонн, то мы бы управились за пару часов. Дополнительные три дня ремонтных работ вылились не только в неудобства для жителей, предприятие потратило неимоверную кучу времени сил и средств, которые даже не были запланированы», - посетовали в «Псковских тепловых сетях».

Чем больше утечек устранят сейчас, тем легче будет нам зимой, напомнили на предприятии. «Основная проблема заключается в ветхости сетей. В предыдущие годы мы умудрялись избегать такого количества отключений, благодаря переключениям между магистральными трассами, сейчас так не получается, так как очень много участков выведены из работы. Про некоторые из них уже можно завести свою отдельную рубрику: Кузнецкая, Бастионная и Гагарина и так далее», - поделились в ПТС.

На предприятии добавили, что главная проблема — это недостаток времени. «24 часа – это слишком мало, сотрудники неимоверно устали, но по состоянию на данный момент нет ни одного дома, который не получает горячую воду! Если у вас нет воды, то не спешите винить в этом наше предприятие, обратитесь к своему менеджеру (в управляющую организацию) и уточните у него, где ваша горячая вода, если вам ответят, что проблема заключается в работе нашего предприятия, то скажите, что вы нам уже звонили, и тогда вы получите честный ответ», - заключили в «Псковских тепловых сетях».