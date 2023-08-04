ЖКХ

Энергетики готовятся устранять последствия штормового ветра в Псковской области

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - напомнили в компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.