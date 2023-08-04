Энергетики готовятся устранять последствия штормового ветра в Псковской области

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.
85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.