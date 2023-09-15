ЖКХ

Комплексный объект обращения с ТКО построят в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принял участие в рабочей встрече с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко. Темой обсуждения стала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Проинформировал Викторию Валериевну, что мы приступаем к практической реализации проекта по строительству комплексного объекта обращения с ТКО в Палкинском районе мощностью 250 тыс тонн в год. Партнером региона выступит Российский экологический оператор. Проект для региона крайне важный, так как позволит закрыть все существующие свалки и полигоны и обеспечить 100%-ную обработку отходов», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников выразил благодарность Виктории Абрамченко за предметный разговор, погруженность в проблематику региона и поддержку.