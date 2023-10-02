ЖКХ

О чем спрашивают псковичи на горячей линии, рассказали в «Экопроме»

Более 50% вопросов, поступающих на горячую линию «Экопрома», связаны со сменой собственников и изменением количества зарегистрированных лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Для отражения актуальных сведений в платежных документах, касающихся фамилии, имени и отчества, количества зарегистрированных лиц, собственники обязаны предоставить в адрес регоператора подтверждающие документы для дальнейшей корректировки сведений», – рассказали в «Экопроме».

Сообщить об изменениях можно, посетив офис, по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 3 или написать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

«Все вопросы будут урегулированы в течение месяца», – добавил регоператор.