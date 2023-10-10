ЖКХ

Юрлица могут заключить договор на вывоз ТКО дистанционно, напомнили в «Экопроме»

Юридические лица могут заключить договор на вывоз ТКО дистанционно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Чтобы заключить договор, вам понадобится не более 10 минут», – отметили в организации.

Для заключения договора необходимо подать заявку на официальном сайте http://ro-pskov.ru, которая находится в разделе «Документы – Формы типовых договоров».

Отправить заявление необходимо на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.com.

При возникновении вопросов можно обратится к специалистам по телефону 8-8112-20-19-21 или в офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 3, Центр обслуживания клиентов; Великие Луки, проспект Гагарина дом 54, Центр обслуживания клиентов.