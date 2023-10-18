ЖКХ

Систему электроснабжения обновили в бывшей казарме Омского полка в Пскове

Капитальный ремонт проводят в двухэтажном историческом здании 1907 года постройки в Пскове, комплекс строений известен под общим названием «Казармы Омского полка». Ремонтируемый объект располагается в доме №2/4 в переулке Дружбы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В доме 4 подъезда и 13 квартир, общая площадь дома 729.80 квадратных метра. При капитальном ремонте таких зданий в обязательном порядке разрабатывается научно-проектная документация, проводится Государственная историко-культурная экспертиза на ее соответствие требованиям закона об объектах культурного наследия. Для получения разрешения на проведение капитального ремонта документация должна пройти проверку в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, рассказали в фонде.

Вчера, 17 октября, состоялась приемочная комиссия выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения вышеуказанного дома. Работы были выполнены в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год подрядной организацией ООО «ГРСУ-1» в соответствии с договором от 14 февраля 2023 года №1/КРКН.

На объекте произведена замена электрического щита вместе с заменой оборудования, выполнена замена электрических кабелей. Также установлены новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми.

В рамках указанного договора в доме уже завершены работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ведутся работы по ремонту крыши, фасада и фундамента.

Добывим, комплекс сооружений 96-го пехотного Омского полка расположен на Завеличье к западу от Мирожского монастыря, церкви Святого Климента и комплекса земской больницы. Все эти памятники истории и культуры следуют на небольшом расстоянии друг от друга и образуют компактный исторический массив на левом берегу реки Великой, ныне окруженный новостройками.

Образец военного городка конца XIX - начала XX века с сохранившимся комплексом военно-административных, жилых, военно-медицинских и культовых сооружений, выполненных в едином архитектурном стиле, в своем роде единственный в городе Пскове, сообщает pleskov60.