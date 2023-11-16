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ЖКХ

Псковичи подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта

16.11.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта. Информация публикуется на сайте Псковского городского суда.

В исковых заявлениях псковичи утверждают, что Фонд не выполняет свои обязательства по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, суд встал на сторону истца и обязал Фонд капремонта выполнить капитальный ремонт крыши, фасада и подвальных помещений многоквартирного жилого дома в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу. Такое решение было вынесено 12 октября.

При этом представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований ввиду того, что «средства государственной, муниципальной поддержки для организации капитального ремонта выделены не были». «Не предусмотрены средства государственной поддержки для финансирования капитального ремонта общего имущества указанного дома и в 2023 году. Свыше средств, которые предусмотрены на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2023 год, ответчик израсходовать не вправе», - указывал представитель.

Аналогичные решения суд принял 26 сентября и 23 июня и установил конкретные сроки для проведения ремонтных работ.

Напомним, за 10 месяцев текущего года региональный оператор выполнил работы по капитальному ремонту 155 конструктивных элементов и инженерных систем в 123 многоквартирных жилых домах в Псковской области.

Теги: #капитальный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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