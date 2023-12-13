ЖКХ

Президент поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой. Глава государства в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией», рассказал, что узнает детали и обсудит их с губернатором региона Андреем Никитиным и «Россетями».

«"Россети" работают достаточно активно, по всей стране. Что конкретно было запланировано... Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали, но узнаю. Как посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором», - приводит слова Путина РИА Новости.

Он добавил, что постарается помочь в реализации планов по обновлению электросетей региона. «Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезные, снеговая нагрузка сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по региону, по территориям, я выясню. Мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим. Постараюсь помочь, поддержать», - сказал Путин.

Напомним, вопрос о необходимости обновления сетей электроснабжения остро стоит и в Псковской области. На данный момент бригады компании «Россети» активно работают в регионе, устраняя последствия сильного снегопада.