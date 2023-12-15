Светлана Мельничук: Президент знает и хорошо понимает ситуацию в стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин хорошо понимает ситуацию в стране. Об этом заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
При этом она отметила, что ожидает увеличения средней продолжительности жизни в России до 80 и более лет, как только ситуация в стране и в мире станет более стабильной.
Высоко оценила Светлана Мельничук работу президента и правительства Российской Федерации по формированию гражданского общества, росту культуры и заинтересованности людей в улучшении жизни страны.
«Я не удивляюсь осведомленности нашего президента, хотя его четкие и конкретные ответы впечатляют. Я думаю, что все чувствуют – президент знает, хорошо понимает ситуацию в стране. Он болеет за то, чтобы все стало лучше. Это внушает надежду», – заключила она.
Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.