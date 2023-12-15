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Светлана Мельничук: Президент знает и хорошо понимает ситуацию в стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин хорошо понимает ситуацию в стране. Об этом заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Естественно, я смотрела всю прямую линию с президентом от начала и до конца, потому что меня все это очень волнует. Представителей старшего поколения волнует все: и судьба наших детей, внуков, правнуков и, безусловно, как самим достойно прожить оставшиеся годы. Президент не обошел вопрос геронтологии, даже в этих сложных временах на два года продлилась средняя продолжительность жизни в стране. Это, конечно, очень хорошо», – рассказала Светлана Мельничук.

При этом она отметила, что ожидает увеличения средней продолжительности жизни в России до 80 и более лет, как только ситуация в стране и в мире станет более стабильной.

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«Вопросам геронтологии придается очень большое значение. В Псковской области нельзя не заметить работу нашего онкоцентра. То, что в некоторых регионах России только планируют, у нас уже есть. Вопросам здоровья людей придается огромное значение, это отрадно», – добавила заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России».

Высоко оценила Светлана Мельничук работу президента и правительства Российской Федерации по формированию гражданского общества, росту культуры и заинтересованности людей в улучшении жизни страны.

«Я не удивляюсь осведомленности нашего президента, хотя его четкие и конкретные ответы впечатляют. Я думаю, что все чувствуют – президент знает, хорошо понимает ситуацию в стране. Он болеет за то, чтобы все стало лучше. Это внушает надежду», – заключила она.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.