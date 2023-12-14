Политика

Армен Мнацаканян: Наш президент отлично ориентируется во всех вопросах

Президент России Владимир Путин отлично ориентируется во всех вопросах. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, комментируя пресс-конференцию главы государства, которая в этом году была совмещена с «Прямой линией».

«Я еще раз убедился, что наш президент отлично ориентируется во всех вопросах. Самое главное - он сделал выводы по внешней политике. Он еще раз дал понять - задачи СВО выполним, мы не остановимся. Общее мнение такое - есть ориентиры и задачи, президент их поставил. Мы будем двигаться вперед. Это самое главное», – отметил Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Практически все вопросы, которые были заданы президенту, прямо или косвенно касаются Псковской области, резюмировал он.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с «Прямой линией», состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.