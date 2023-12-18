Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Президент России Владимир Путин сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Сдал», - приводит слова Пескова РИА Новости.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.
В минувшие выходные инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.
Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.