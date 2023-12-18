Политика

Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

В минувшие выходные инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Президент России Владимир Путин сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В опросе приняло участие 35 человек

В опросе приняло участие 35 человек

Буду путешествовать в пределах России.

Поеду в гости к друзьям / родственникам.

Дома, с семьей и близкими.

Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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