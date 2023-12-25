ЖКХ

Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО

Водители филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») стоят в многочасовой очереди для того, чтобы выгрузить твердые коммунальные отходы. Об этом сообщил один из водителей в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте» 3 января.

Видео: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Разгрузил машину, выезжаю, еду дальше работать. Когда заезжал сюда, было 9:40. В очереди я был девятый. Шесть часов ждал, чтобы разгрузить машину. За шесть часов прошло девять машин. Когда выгрузится последний, остается только догадываться», - рассказал о ситуации водитель компании.

Выясняются все обстоятельства инцидента.