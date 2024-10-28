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ЖКХ

Псковские власти: Повторения мусорного коллапса однозначно не будет

31.10.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

Повторения мусорного коллапса однозначно не будет, заявила временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева, отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентского часа, посвященного вопросам ТКО, на 38-й сессии Псковского областного Собрания.

«Население волнует два вопроса: что будет с тарифами, и гарантии того, что не произойдет мусорный коллапс», - сказал в ходе обсуждения депутат от партии «Новый люди» Андрей Маковский.

«Мусорного коллапса однозначно не будет. Мы этого не допустим», - заверила парламентариев Ксения Григорьева.

По ее словам, тариф на вывоз ТКО сейчас прогнозировать сложно, он будет будет рассчитан после того, как будет разработана территориальная схема обращения с ТКО.

Напомним, фракция «Новые люди» инициировала парламентский час по теме обращения с ТКО, так как это важная проблема, требующая постоянного контроля.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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