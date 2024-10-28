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Александр Котов: Для эффективной работы регоператора нужен экономически обоснованный тариф на ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО будет эффективно работать только в случае установления экономически обоснованного тарифа. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе 38-й сессии, которая проходит 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер регионального парламента напомнил, что недавно депутаты посетили площадку строительства экотехнопарка в Палкинском районе, и всё увидели своими глазами.

«Согласитесь, не погрузившись в строительный процесс, трудно делать какие-либо прогнозы. Мы видим, что стройка ведется активно, есть подрядчик, есть строители, строительная техника, практически полностью закуплены необходимые материалы, проплачено все технологическое оборудование. Это говорит о том, что рано или поздно (лучше рано) строительство объекта будет завершено, и у нас появится современный объект, который позволит в соответствии с экологическими требованиями заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией отходов», - отметил Александр Котов.

При этом, по его словам, какой бы регоператор ни был - с участием государства или коммерческий - он должен работать экономически выгодно, иначе ничего не получится. Соответственно, нужно определить экономически обоснованный тариф на вывоз мусора. «Если мы увидим, что его величина будет не соответствовать платежеспособности населения, нам придется принимать решения, в том числе и предусматривая необходимые средства в бюджете области, иначе эта машина работать не будет», - добавил председатель Собрания.

Он заметил, что идеальная ситуация - чтобы региональный оператор вложился в тариф, который будет утвержден комитетом по тарифам, и население смогло его оплачивать. Но затраты предстоят колоссальные, львиная их доля идёт на строительство экотехнопарка, впоследствии нужно еще будет организовать работу мусороперегрузочных станций, подготовить их и необходимую технику - это тоже достаточно серьезные капитальные вложения.

«Я думаю, что сейчас сложно сделать прогноз, не очень понятно, какая будет в совокупности сумма. Наверное, мы в ближайшее время сможем это все увидеть и планировать в том числе и нашу работу. Я боюсь показаться непопулярным, но надо все-таки и с населением работать и говорить о том, что любая коммунальная услуга должна оплачиваться нами - потребителями. Если мы с вами будем стремиться к тому, чтобы порождать иждивенчество, ни к чему хорошему это не приведет», - подчеркнул Александр Котов.

Он констатировал, что услуга по обращению с ТКО дешевой быть не может, по крайне мере, если делать эту работу грамотно, с учетом современных экологических требований (а не «загрузил - привез - выгрузил на свалку», которых по области достаточно - все они должны быть рекультивированы).

Александр Котов добавил, что работы в данном направлении непочатый край, эти вопросы лично контролирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Александр Котов поблагодарил главу региона, который «разрулил» мусорный коллапс в достаточно короткие сроки, депутаты тоже к этому приложили определенные усилия.

«Нам всем кажется, что стоит нам создать государственное или муниципальное предприятие, все будет гарантированно и четко работать. Оно так будет только в случае, если, накапливая долги с учетом низкого тарифа, предприятие получит дотацию из областного бюджета. Что государственное предприятие, что коммерческое будет эффективно работать только тогда, когда будет установлен экономически обоснованный тариф», - повторил спикер Собрания.

Он заметил, что областной комитет по тарифам должен все четко просчитать, и в случае, если образуется разница, нужно будет думать, как её покрывать. Александр Котов напомнил, что в областном бюджете ежегодно предусматривается порядка 800 млн рублей на разницу в тарифах на другие коммунальные услуги.

Подводя итог, он обратил внимание на необходимость и дальше совместно с правительством, губернатором помогать довести экологическую реформу до ума. «Сейчас происходит процесс шлифовки, давайте вместе все это шлифовать», - обратился он к коллегам-депутатам.