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ЖКХ

Алексей Севастьянов: Я не разделяю спокойную позицию правительства региона по ситуации с вывозом ТКО

31.10.2024 12:16|ПсковКомментариев: 0

Я не разделяю спокойную позицию правительства региона по поводу того, что мы прошли мусорный коллапс, и все будет хорошо, заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания.

Депутат-единоросс поинтересовался в ходе обсуждения вопроса обращения с ТКО, какая сумма из регионального бюджета выделена новому регоператору «Экогрупп».

«Порядка 300 млн рублей», - ответила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Алексей Севастьянов уточнил, верно ли бытующее у некоторых жителей региона мнение, что, если бы эта сумма была выделена бывшему регоператору - «Экопрому», коллапса бы не было. «Вы разделяете это мнение?» - спросил он у Ксении Григорьевой.

Она заявила, что это утверждение не соответствует действительности.

Также Алексея Севастьянова интересовало, какая собираемость «мусорного» платежа, и сколько времени понадобится для выхода «Экогрупп» на самообеспечение.

«Собираемость не на должном уровне. Задолженность порядка 100 млн рублей, мы начали вести работу по предсудебным претензиям. Работаем по взысканию, и будем вести эту работу активно. Одна из потенциальных мер - заключение договора на единый платёжный документ. Это одна из мер. Штат водителей укомплектован в полном объеме. Срок выхода на самоокупаемость сложно прогнозировать», - ответила Ксения Григорьева.

Выслушав ответы на свои вопросы, Алексей Севастьянов заявил, что «не разделяет спокойную позицию правительства региона по поводу того, что мы прошли мусорный коллапс, и все будет хорошо».

«Мы не услышали ответа на вопросы по цифрам. Мы понимаем, что это более чем полмиллиарда рублей. Я не разделяю оптимистичную точку зрения, ведь такой дорогой ценой обошлась нам смена оператора. Пугает то, что нет экономических расчётов и прогнозов, есть только мысли по данному поводу. У меня нет претензий к качеству оказания услуги, меня радует стоимость. Я получил квитанцию на 109 рублей. Я понимаю, что они ошибочные, и в какой-то момент будет сделан перерасчет, что явно огорчит людей. Счета выставляются нестабильно, говорят люди – с огромными перерывами. Я не верю в историю с судебными решениями», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что, как бы он не хотел оптимистично смотреть на данную историю, считает, что работа регоператора осуществляется менее, чем на среднем уровне.

«Мы не видим горизонта планирования, мы не видим цифр», - заключил Алексей Севастьянов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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