Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку

Проблема вывоза мусора стала основной темой совещания, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл 10 января при участии коллег из природоохранной прокуратуры и УФАС. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Глава региона назвал сложившуюся ситуацию «настоящим свинством по отношению к правительству Псковской области и к людям». «Просто так мы этого не оставим», - подчеркнул он.
Он призвал надзорные органы дать максимально исчерпывающую и жесткую оценку работе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом».
Михаил Ведерников также подчеркнул, что в тех местах, где мусор вовремя не вывозился и люди подавали жалобы, псковичам не придется платить за вывоз мусора в период, когда отходы не вывозились. Изменения в платежные документы за январь он призвал внести в течение 10 дней.