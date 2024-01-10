ЖКХ

Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку

Проблема вывоза мусора стала основной темой совещания, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл 10 января при участии коллег из природоохранной прокуратуры и УФАС. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Доходило иногда до того, что у людей до третьего этажа забивались мусоропроводы, и даже после вывоза этими мусоропроводами пользоваться было нельзя. Новогодние праздники тоже для многих были испорчены горами мусора, который не вывозился своевременно, мне сотни обращений поступали только во "ВКонтакте", не говоря уже о других каналах связи с населением», - обозначил проблему Михаил Ведерников.

Глава региона назвал сложившуюся ситуацию «настоящим свинством по отношению к правительству Псковской области и к людям». «Просто так мы этого не оставим», - подчеркнул он.

Он призвал надзорные органы дать максимально исчерпывающую и жесткую оценку работе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом».

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в тех местах, где мусор вовремя не вывозился и люди подавали жалобы, псковичам не придется платить за вывоз мусора в период, когда отходы не вывозились. Изменения в платежные документы за январь он призвал внести в течение 10 дней.