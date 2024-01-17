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Александр Братчиков: Тариф по вывозу мусора экономически обоснован

Тариф по вывозу мусора в Псковской области экономически обоснован. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Давайте углубляться, давайте перерабатывать вторсырье для дальнейшей продажи. Это хороший бизнес, но для этого нужно вложить дополнительные средства, инвестировать. У нас регоператор занимается сбором и вывозом мусора, а сортировкой – другая компания, которая не имеет никакого отношения к регоператору. У них договор. Какая экономическая ситуация у той компании – сказать не могу», – сказал он.

Как уточнил вице-спикер, тариф по вывозу мусора на территории Псковской области экономически обоснован. «Того, что наши жители платят, достаточно, чтобы эту работу выполнять. Тариф экономически обоснован. То, что копят долги – это проблема регоператора по распределению средств», – заключил он.

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Напомним, 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.