Александр Братчиков: Тариф по вывозу мусора экономически обоснован

Тариф по вывозу мусора в Псковской области экономически обоснован. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как уточнил вице-спикер, тариф по вывозу мусора на территории Псковской области экономически обоснован. «Того, что наши жители платят, достаточно, чтобы эту работу выполнять. Тариф экономически обоснован. То, что копят долги – это проблема регоператора по распределению средств», – заключил он.
Напомним, 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.