ЖКХ

Региональные полномочия в сфере обращения с отходами расширили в Псковской области

Изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления, приняли депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Внесение изменений в действующий закон позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Изменения депутаты поддержали единогласно.